CHP’de milletvekilleri için yeni ihraçlar iddia ediliyor: CHP’de bitmeyen ihraç tartışması

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin mahkeme kararıyla göreve getirilmesinin ardından partide başlayan ihraç tartışmalarının önü kesilmiyor. Şu ana kadar 9 milletvekilinin ihracı istense de her hafta yeni vekiller hakkında ihraç iddiaları konuşuluyor. Örneğin; Özgür Özel döneminde CHP’ye diğer partilerden katılan vekiller için ihraç iddiaları konuşulurken; İYİ Parti’den gelen Ümit Dikbayır ve Adnan Beker tartışmalar sırasında partiden istifalarını verdi. Bunun yanında; uzun süredir CHP’de olan, daha önce Kılıçdaroğlu ile de çalışan bazı vekiller için de ihraç senaryoları yazılıyor.

‘KURUMSAL KİMLİK’ SAVUNMASI

Butlan yönetimi, ihraç tartışmalarına karşı disiplin süreçlerinde temel kriterlerinin “arınma” söylemi ve “partinin kurumsal kimliğini koruma” olduğunu belirtiliyor. Partide “büyük bir ihraç süreci yürütmeyeceğini” söyleyen Kılıçdaroğlu kanadı, il başkanlarını örnek gösteriyor. Değiştirilen 40’a yakın il başkanından 10’a yakının disipline sevk edildiğini belirtiyor. Butlan yönetimi, yaptığı disiplin işlemlerinin de “partinin kurumsal kimliğini korumak açısından zorunlu olduğunu” savunuyor.

‘TEK HEDEFLERİ PARTİ İÇİ İKTİDAR’

Özgür Özel yönetimi ise, hem illerde yapılan görevden almalara hem de ihraçlara tepki gösteriyor. Butlan kararını eleştirenlere parti içinde siyaset yaptırılmak istenmediğini belirten Özel kanadından isimler “İhraçlarının bir kriteri yok. Davalarda adı geçen kişileri ihraç ettiklerini kabul etsek, butlan yönetimini tanımadığını söyleyen kişileri de disiplinlik yapıyorlar. Kinle hareket ediyorlar, o yüzden işten çıkarma bile yapıyorlar. Seçilmiş, kongreleriyle ilgili davaları olmayan il yönetimlerini bir gerekçeye dayandırmadan görevden alıyorlar. Mevcut yönetimin siyaset üretmek, CHP’yi iktidar yapmak gibi derdi yok. Tek istekleri parti içi iktidarlarını pekiştirmek, bunun için ihraçlar yapmak. Bunu da parti içinden kurultayla aldıkları yetkiye değil, Saray yargısından aldıkları yetkiye dayandırıyorlar” diyor.