CHP’de seçilmiş yönetim, kriz uzadıkça yaşanacak duygusal kopuşa dikkat çekiyor: ‘Kriz uzarsa seçmen kopar’

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası parti tabanından mahkeme kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler yükselirken, partinin seçilmiş yönetimi “Butlan ekibi bu öfkeyi göremiyor. ‘Kısa sürer, hemen geçer’ diye düşünüyor. Oysa öfke büyüyor. Siz ‘Nasıl olsa geçer’ diye bakarsanız, bir süre sonra öfke geçmez, duygusal kopuşa dönüşür. Sandığa gitmeme, partiden istifa etme, CHP’ye oy vermemeye döner. Yani partiye zarar verir” görüşünü paylaşıyor. Bu kapsamda seçilmiş yönetimde yer alan kurmaylar “Özgür Bey bu tepkilerin önüne geçmek için il ziyaretleri yapıyor, grup toplantısında konuşacağını söylüyor. Bu tepkileri engellemek için ‘İstifa etmeyin’ diyor. Bunların hepsinde amaç CHP’yi, oy oranını korumak. Biz de bunun için çabalıyoruz. Şu an mahkeme kararıyla göreve getirilenlerin sokaktaki çağrılara kulak tıkamaması gerekiyor” diyor.

‘CHP’LİLER BAŞKA YERE GİTMEZ’

Kılıçdaroğlu kanadı da şu anda parti tabanında tepkiler olduğunu kabul ediyor. Buna karşı “sakinlik”, “yapıcı bir dil” ve “saygı” politikalarını izleyeceklerini belirtiyor. Partinin kurumsal kimliğine ve genel başkanına hakarete varacak ifadeler kullanılmadıkça gelen eleştirileri “sakin bir şekilde karşılacaklarını” belirten Kılıçdaroğlu kanadından isimler “Sağduyulu bir süreç yönetmek gerek. Türkiye’nin de yakıcı sorunları var. İnsanların dertleri var. Belli bir süre sonra bu kaosun yerini gerçek gündem alır” görüşünü paylaşıyor. Mahkeme kararıyla göreve gelen yönetim, bu süreç için “Partiyi geren kaybeder. Sakin ve sağduyulu olmak lazım” diyor.

“Duygusal kopuş, sandığa gitmeme” gibi ihtimalleri de değerlendiren kurmaylar “Şu anki tepki gibi bir kopuş olmaz. CHP tarihinde benzer dönemler oldu. Parti yöntemini eleştirebilirsiniz, bazı isimleri sevmeyebilirsiniz. Ama sonuçta önemli olan CHP’dir. Biz de CHP’liyiz. CHP’liler başka yere gitmez” görüşünü paylaşıyor.