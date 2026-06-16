CHP’de seçilmiş yönetim kurultay imzalarını yarın teslim edecek: Butlan ‘tedbiri’ elden bırakmıyor

CHP’de butlan kararı sonrası 27 Parti Meclisi üyesini istifa ettirerek tüzük gereği partiyi olağanüstü kurultaya götürmeye çalışan Özgür Özel yönetimi, yarın da kurultay için topladığı imzaları CHP genel merkezine teslim edecek. Bu kapsamda 81 ilden gelen 74 il başkanı ile 7 delege, 900’e yakın imzayı butlan yönetimine sunacak. Ancak butlan yönetiminin Parti Meclisi’nde olduğu gibi tedbir kararını gerekçe göstererek imzaları kabul etmemesi bekleniyor.

Butlan yönetiminin, Parti Meclisi’ne istifalarını sunan üyelere yaptığı gibi imzaların teslimi için de yargıyı işaret edeceği kaydediliyor. Partinin seçilmiş yönetimden isimler ise, butlan yönetiminin tüzükte yer almayan grup başkanvekili atama yetkisinden milletvekillerini tüzüğe aykırı bir şekilde ihraç etmeye kadar pek çok olaya gerekçe olarak tedbir kararını işaret etmesine tepki gösteriyor. Özel kanadı “Butlan disiplin işlemine, ihraçlara, partiyi yönetmeye, hatta otobüslere resminizi asmaya engel olmuyor. Bir tek kurultay yapmaya oluyor” diyor.

‘YARGITAY’DAN KARAR BEKLİYORUZ’

Söz konusu tartışmalarla ilgili Meclis’te soruları yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Hiçbir yasa maddesine dayanmayan, ‘Her şeyi yaparız’ diye düşünen ve CHP’lilere, millete rağmen orada ısrarla oturmaya çalışan bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız” dedi. Butlan yönetimine seslenen Emir “CHP’lilere, millete karşı taşıyamayacağınız bir yükün altına girdiniz. Bu bir saray operasyonudur. Erdoğan’ın CHP yönetimini dizayn etmeçabasının sonucudur. Bu plana kimse hizmet etmemelidir. Bu partiye de, bu ülkeye de bu haksızlığı yapmayın” ifadelerini kullandı. Yargıtay’a da seslenen Emir “Mutlaka 20 Temmuz’dan önce hem Yargıtay’ın karar vermesini hem de kurultay bekliyoruz. Yargıtay’ın artık nihayet önüne gelmiş olan dosyada bir an evvel karar vermesi ve bu garabetten Türkiye siyasetini kurtarması gerekir. Bu darbe girişimine Yargıtay asla izin vermemelidir” diye konuştu.

KRİTİK TARİH TEMMUZ AYI

Emir, Özel’in yeni bir parti kuracağı, bu kapsamda bina alındığı gibi tartışmalara ilişkin de “Yeni parti ile ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Biz partimizdeyiz, hiçbir yere gitmiyoruz. Bize kurulan bütün tuzakların farkındayız. Bütün hukuksuzlukları öngörüyoruz. Ama buradayız. Partimizde mücadele etmeye, kurultay talep etmeye devam edeceğiz. Olası her duruma karşı, her türlü tedbir alacak seçenek üzerinde çalışılmaktadır. Ama somut bir bilgi olduğu zaman biz geleceğiz, sizinle paylaşacağız. Biz hiç kimseye arka kapı kulisi falan vermiyoruz. ‘Öğrendik, yakınlarından duyduk, şurada açıldı, burada yapıldı, burada bilmem ne, şu gün geliyorlar, bugün dilekçe verilecek...’ Hepsi spekülasyondur” açıklamasını yaptı. Bu kapsamda partinin seçilmiş yönetimi, temmuz sonu başlayacak adli tatil öncesi Yargıtay’dan bir karar çıkmasını ve kurultay yapılmasını bekliyor. Yeni parti senaryolarının bu durumların gerçekleşmemesi halinde başlayacağı belirtiliyor.

UÇUM’A ANAYASA TEPKİSİ

CHP’li Emir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un seçimlerin Nisan 2028’de yapılacağı açıklamasının sorulması üzerine “Anayasa o kadar hırpalandı ki böylesine saçma sapan fikirler de söylenebiliyor. Erdoğan’ı iki ay önce istifa ederek dördüncü kez seçtirecekler. Böylesine hukukun arkadan dolanmasına razı olmayacağımız gibi bu millet de bir kişinin dört kere üst üste cumhurbaşkanı olmasına asla izin vermeyecektir. Erken seçim şarttır. Sandık biran evvel gelmelidir. Cesaretiniz varsa bir an evvel getireceksiniz” tepkisini gösterdi.