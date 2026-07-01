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CHP’de seçilmiş yönetim, yeni parti senaryolarını değerlendiriyor: Son çare temmuz sonu ayrılık

CHP’de seçilmiş yönetim, yeni parti senaryolarını değerlendiriyor: Son çare temmuz sonu ayrılık

1.07.2026 15:16:00
Güncellenme:
Sarp Sağkal
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CHP’de seçilmiş yönetim, yeni parti senaryolarını değerlendiriyor: Son çare temmuz sonu ayrılık

CHP’de Özgür Özel başkanlığında toplanan seçilmiş parti yönetimi, Meclis’te yaptığı toplantıda yeni parti senaryolarını değerlendirdi. Bu kapsamda “Yeni parti sokakta nasıl karşılanır? Vekillerin ne kadarı yeni partiye geçmeli?” gibi soruların tartışıldığı öğrenildi. Yeni parti senaryoları için “Temmuz sonunda hâlâ bu durumda olursak milleti çaresiz bırakmayız” görüşü ön plana çıkıyor.

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CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel, Meclis’te kurmaylarıyla bir araya geldi.

Toplantıda Özel’in devam eden saha çalışmaları ve yeni parti tartışmaları ele alındı. Bu kapsamda ilk olarak Özel’in, “CHP’de son ana kadar mücadele edeceğiz” açıklamasına dikkat çeken partinin seçilmiş kurmayları, “Ancak karşımızda ihraçlar yapan, tüzüğe uymayan, hukuk tanımayan bir yönetim var. Bize resmen ‘Burada daha fazla durmayın, gidin. Biz de rahat edelim’ tavrı uyguluyorlar. Ama hesapladıkları kadar rahat olamayacaklarının farkında değiller” dedi.

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NE ÖNERİLER SUNULUYOR?

Yeni parti kurmanın milletvekillerinden parti örgütlerine, belediye başkanlarından seçmene kadar nasıl etki yaratacağını tartıştıklarını belirten kurmaylar, “Şu an için alınan bir karar yok ancak genel başkanımız herkese fikrini soruyor. Sokakta, üyelerde, vekillerde nasıl bir düşünce var, bunları değerlendiriyor. Bir sürü senaryoyu ele alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda yeni kurulacak partiye kaç milletvekilinin geçeceğiyle ilgili iddialara değinen kurmaylar, “Çok fazla senaryo konuşuluyor. Çoğu bilgi kirliliği. Biz de kendi içimizde değerlendiriyoruz. Bazı arkadaşlarımız az sayıda vekilin yeni partiye geçmesini, kalanların burada mücadele etmesini öneriyor. Bazıları toplu bir ayrılış öneriyor ve yeni partinin ana muhalefet olarak Meclis’te yer alması gerektiğini söylüyor. ‘CHP işgal edildi, artık yeni bir yol açmamız gerek’ görüşünü paylaşıyorlar. Ancak netleşmiş bir şey yok. Bu tartışmalar devam ediyor” dedi.

Yeni parti senaryoları için, “Temmuz sonunda hâlâ bu durumda olursak milleti çaresiz bırakmayız” görüşü ön plana çıkıyor.

MAHKEMEYE DE GİDİLECEK

Partinin seçilmiş kurmayları, olağanüstü kurultay için girişimlerini de bir yandan devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda temmuz ayının başında hem kurultay için toplanan imzalar için hem de Parti Meclisi’nin yapılan istifalarla düştüğünün tespiti için mahkemeye başvurulması bekleniyor.

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #yeni parti

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