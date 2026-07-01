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Atanmış CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da kullandığı baba ocağı ifadesini FETÖ’cülere bağladı

Atanmış CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da kullandığı baba ocağı ifadesini FETÖ’cülere bağladı

1.07.2026 12:34:00
Güncellenme:
Taylan Gülkanat
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Atanmış CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da kullandığı baba ocağı ifadesini FETÖ’cülere bağladı

Butlan yönetiminin CHP Ankara il başkanlığına atadığı Yıldırım, “baba ocağı” ifadesini FETÖ’cülerin kullandığını söyledi. Yıldırım, seçilmiş yönetimi eleştireyim derken kendisini atayan Kılıçdaroğlu’nun da bu ifadeyi kullandığını unuttu.
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Mahkeme kararıyla CHP’nin genel başkanlığı koltuğuna tekrar oturan Kemal Kılıçdaroğlu, il yönetimlerini oluşturmaya başladı. Kılıçdaroğlu, CHP Ankara il başkanlığına ise eski Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım’ı atadı.

Yıldırım dün Ulusal Kanal canlı yayınında CHP’de yaşanan sürece ilişkin konuştu. Yıldırım, ‘Atatürkçü, ulusalcı, anti-emperyalist’ olduğu için 4 yıl Kılıçdaroğlu ile görüştürülmediğini öne sürdü ve partide değişim isteyen kanada, “Fetullah Gülen'in uyuyan hücreleriyle hareket ettiler” iddiasında bulundu.

"GÜLENCİLERİN MÜLKİYET HAKKI"

Fahri Yıldırım en dikkat çeken açıklamasını ise parti içinde sıkça kullanılan bir terime ilişkin yaptı.

Yıldırım “baba ocağı” ifadesi için “...Burası ata ocağı, baba ocağı kelimesi Fetullah Gülencilerin mülkiyet hakkından doğan bir kelimedir” dedi.

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KILIÇDAROĞLU DA BABA OCAĞI DİYOR

3 hafta önce CHP’de grup toplantısı gerilimi çıkmış, toplantıda kimin konuşacağı tartışmaları yaşanmıştı. Çıkan tartışmalar sonucu seçilmiş CHP lideri Özgür Özel grup toplantısında konuşurken aynı saatlerde Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulunmuştu.

Yıldırım’ın, “Fetullah Gülencilerin mülkiyet hakkından doğan kelime” dediği “baba ocağı” ifadesini Kılıçdaroğlu o gün partilileri toplantıya davet etmek için şu cümlelerde kullanmıştı: 

“Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz.” 

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Ankara

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