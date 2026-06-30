CHP’de yeni parti beklentisi genç üyelerde daha ağırlıklı: ‘Seçmen zorunluluğu anlar’

CHP’de butlan yönetimi olağanüstü kurultaya kapıyı kapattıkça, yeni parti tartışmaları da artıyor. Bu kapsamda üyelerinin nabzını yokladığını belirten seçilmiş parti yönetimini destekleyen il başkanları, ağırlıklı olarak gençlerin yeni bir parti kurulmasından yana olduğunu belirtiyor.

Başkanlar, konuştukları gençlerin görüşlerini “Gençlerin çoğu bir an önce hareke geçilmesini istiyor. Hatta 45-55 yaşa kadar böyle bir durum hakim. Sokakta bir hava ve beklenti varken bunun karşılanması gerektiğini söylüyorlar. En gençlerimiz ‘Koltukları, binaları onlara bırakalım, ne yaparlarsa yapsınlar. Biz de bir an önce yolumuza bakalım’ diyorlar. Sabırsızlık var denebilir” ifadeleriyle anlatıyor. Partideki 55 yaş üstü üyelerin ise derin bir aidiyet duyduğuna dikkat çeken başkanlar “Onlar da ‘CHP bizim partimiz, buradan nasıl ayrılırız?’ diye soruyorlar. Partide mücadele etmek isteyeni var, ‘Bu yönetim kalsa bile ben onlara bakmam, ben CHP’liyim’ diyen var” görüşlerini aktarıyor.

‘SİYASET YAPMA İMKANI VERİLMİYOR’

Bunun yanında ne genç ne de yaşlı üyelerde butlan yönetiminin yakın bir zamanda kurultay yapacağı düşüncesi olmadığını söyleyen başkanlar “Üyelerimiz ne yaparsak yapalım, bir şekilde kurultayın yaptırılmayacağını biliyor. İşte bu nedenle yeni parti düşüncesinin daha doğru anlatılması gerek” diyor. Bu nedenle yeni bir parti kurulursa, bunun daha önce CHP’den ayrılarak kurulan Memleket Partisi ya da benzer partiler gibi olmayacağını söyleyen partililer “Burada kişisel bir ayrılık, istifa, kavga yok. Biz CHP’de kalmak istiyoruz ama burada bize siyaset yapma imkanı verilmiyor. Parti Meclisi’nden istifa ediyorsun, ‘5 kişi kalsak da devam ederiz’ diyorlar. Meclis grubu destek vermiyor, atama iddiaları konuşuluyor. Örgüt kabul etmiyor, ihraçlar yapılıyor. Her hafta birileri gönderiliyor. Kurultay için imza veriyorsun, ‘Tedbir var’ deniyor. Bu ortamda kişisel bir kırgınlık veya kızgınlık yok. CHP’de fiilen bir işgal var ve yeni partiye gitmek için bir zorunluluk var. CHP seçmeni, tabanı bunları okuyor. Bu nedenle bir parti kurulursa, diğer partilerden farklı olacağını anlarlar. Zorunluluğu görür ve ona göre hareket ederler” değerlendirmesini yapıyor.