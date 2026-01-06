Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'den AKP'li Savcı Sayan'a suç duyurusu!

CHP'den AKP'li Savcı Sayan'a suç duyurusu!

6.01.2026 13:07:00
Güncellenme:
Engin Deniz İpek
Takip Et:
CHP'den AKP'li Savcı Sayan'a suç duyurusu!

CHP İstanbul İl Kongresi davasında savunma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, hakkında ses kaydı paylaşan AKP'li Savcı Sayan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP 38. Olağan İl Kurultayı’na ilişkin açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

Savunma yapan Güney, 24 Mart 2025 tarihinde eski AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın hakkında 'rüşvet pazarlığı' iddiasıyla paylaştığı ses kaydına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Öte yandan ses kayıtlarında ve soruşturma kapsamında alınan 27 ifadede isminin geçmediğine dikkat çeken İnan Güney “Ben nasıl bu dosyada varım, anlamış değilim” dedi.

"SAVCI SAYAN'IN PAYLAŞIMI DUŞINDA DOSYADA YOKUM"

Güney, sözlerine şöyle devam etti:

“Savcı Sayan’ın sosyal medya paylaşımı dışında bu dosyanın hiçbir yerinde yokum. Kendisi hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Şahsımla ilgili tüm suçlamaları reddediyorum.”

İlgili Konular: #CHP #Suç duyurusu #savcı sayan #İnan Güney

İlgili Haberler

AKP'li Savcı Sayan: Yargıdaki bir klik Cumhurbaşkanımıza operasyon çekiyor, bu gidiş çok tehlikeli
AKP'li Savcı Sayan: Yargıdaki bir klik Cumhurbaşkanımıza operasyon çekiyor, bu gidiş çok tehlikeli AKP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'yle ilgili yargıda yaşanan sürecin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir "operasyon" olduğunu savundu. Sayan, "Bu çok tehlikeli bir gidiştir" dedi.
CHP İstanbul İl Kongresi davası başladı!
CHP İstanbul İl Kongresi davası başladı! CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik 'usulsüzlük' iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 10 isim için, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası isteniyor. Özgür Çelik ile tutuklu belediye başkanları İnan Güney ve Rıza Akpolat salon girişinde alkışlarla karşılandı. İlk savunmayı yapan İnan Güney "Bizden, varlığı ispat olmamış olan şeylerin yokluğunu ispat etmemizi istiyorsunuz" dedi. Güney ayrıca, hakkında ses kaydı paylaşan AKP'li Savcı Sayan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
AKP'li Savcı Sayan'dan partisine: Aklınızı başınıza alın, CHP ile yatıp kalkarak yol alamazsınız
AKP'li Savcı Sayan'dan partisine: Aklınızı başınıza alın, CHP ile yatıp kalkarak yol alamazsınız AKP'li Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, yaptığı açıklama ile partililerine seslendi. Sayan, "Beyler, aklınızı başınıza alın! CHP’yle yatıp kalkarak yol alamazsınız" ifadelerini kullandı.
AKP'li Savcı Sayan'dan 'mutlak butlan' davası sonrası, CHP'ye 'İmamoğlu' göndermesi: 'Yarın dosyada beklemediğiniz bir karar çıktığında...'
AKP'li Savcı Sayan'dan 'mutlak butlan' davası sonrası, CHP'ye 'İmamoğlu' göndermesi: 'Yarın dosyada beklemediğiniz bir karar çıktığında...' Eski Ağrı Belediye Başkanı, AKP'li Savcı Sayan; CHP’nin kurultay iptal davasının reddedilmesi sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. CHP'lilere seslenen Sayan, "Bugün hukuk gereğini yaptı diye sevinç çığlıkları atıyorsunuz. Peki yarın Ekrem İmamoğlu’nun dosyasında beklemediğiniz bir karar çıktığında ne diyeceksiniz?" diye sordu.