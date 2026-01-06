CHP'den AKP'li Savcı Sayan'a suç duyurusu!

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP 38. Olağan İl Kurultayı’na ilişkin açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

Savunma yapan Güney, 24 Mart 2025 tarihinde eski AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın hakkında 'rüşvet pazarlığı' iddiasıyla paylaştığı ses kaydına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Öte yandan ses kayıtlarında ve soruşturma kapsamında alınan 27 ifadede isminin geçmediğine dikkat çeken İnan Güney “Ben nasıl bu dosyada varım, anlamış değilim” dedi.

"SAVCI SAYAN'IN PAYLAŞIMI DUŞINDA DOSYADA YOKUM"

Güney, sözlerine şöyle devam etti:

“Savcı Sayan’ın sosyal medya paylaşımı dışında bu dosyanın hiçbir yerinde yokum. Kendisi hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Şahsımla ilgili tüm suçlamaları reddediyorum.”