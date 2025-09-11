CHP'den AKP'ye geçen Hasan Ustaoğlu telefonlarını açtı: 'Bu kararı ülkemizin istikrarı adına verdim'

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Konya Seydişehir Belediye Başkanı olarak seçilen ancak bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı tören ile AKP'ye geçen Hasan Ustaoğlu, yazılı açıklama yaptı.

Ustaoğlu'nun AKP'ye geçiş sürecinde telefonlara çıkmadığı iddia edilmişti. Ayrıca Ustaoğlu'nun başkanlığını yaptığı Seydişehir Belediyesi'nde devam eden müfettiş incelemeleri olduğu öne sürülmüştü.

Ustaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine rozet takmasının ardından açıklama yaptı.

Ustaoğlu, "Bu kararım, şahsi bir menfaatin değil; tamamen milletimizin geleceği, şehrimizin kalkınması ve ülkemizin istikrarı adına verilmiş samimi bir karardır" dedi.

Ustaoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Bugün burada sizlerle paylaşacağım karar, şahsım için kolay alınmış bir karar değildir. Fakat her zaman söylediğim gibi, bizler makamları kendimiz için değil, milletimiz için taşıyoruz. Bu görevde tek ölçümüz; halkımıza, şehrimize ve ülkemize en iyi hizmeti sunabilmektir.

Seydişehir’e sevdalı bir kardeşiniz, bir evladınız olarak; ülkemizin içinde bulunduğu şartları, milletimizin beklentilerini ve şehrimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, daha güçlü bir hizmet yolculuğu için Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak Adalet ve Kalkınma Partisi saflarına katılma kararı almış bulunuyorum.

Bu kararım, şahsi bir menfaatin değil; tamamen milletimizin geleceği, şehrimizin kalkınması ve ülkemizin istikrarı adına verilmiş samimi bir karardır. Çünkü biliyorum ki, hizmet birliği, gönül birliği ve güçlü bir siyasi irade ile Seydişehir daha büyük yatırımlara, daha büyük projelere kavuşacaktır.

Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gönül kırmadan, gönül almaya devam edeceğiz. Bu değişim bir ayrılık değil, aksine Seydişehir için daha güçlü bir kavuşmadır.

Allah’ın izniyle, bundan sonra da sizlerden aldığım güvenle ve destekle, hemşehrilerimin emrinde, Seydişehir’in hizmetinde olmaya devam edeceğim. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin."