CHP'den AKP'ye geçen Özlem Vural Gürzel, Erdoğan'ın sütannesini ziyaret etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetini taktığı, CHP'den AKP'ye geçen Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.

Gürzel, Erdoğan’ın sütannesi Binnaz Baloğlu’nu evinde ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Gürzel, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli sütannesi Binnaz Baloğlu’nu ziyaret ettik. Hoşgörüsü ve misafirperverliğiyle bizleri kabul eden Binnaz annemize teşekkür ediyor, kendisine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.