CHP’den AKP’ye geçiş: CHP’de Serik tepkisi

Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, CHP’den istifa ederek AKP’ye katıldı. Kumbul’a rozeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis’teki makam odasında taktı. Törende AKP Antalya milletvekillerinin de bulunduğu öğrenildi. 74 yıl sonra Serik’i kazanan CHP’nin ilçedeki yönetimi sona ererken 2024 yerel seçimlerinden sonra AKP’ye katılan belediye sayısı 67’ye ulaştı.

Serik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Balık ise görevinden ayrıldığını bildirdi. Balık, “Önceden suç işleyenler yurtdışına kaçardı. Şimdi AKP’ye geçiyor” dedi. CHP Antalya örgütü ise Serik Belediyesi önünde yaptığı açıklamada “Milletvekillerinin ve il başkanlarının, alın teriyle kazandığımız alanlardaki başkanlara ekonomik gerekçelerle baskı yapması, ne kadar sıkıntılı olduklarını gösteren bir tablodur” tepkisini gösterdi.