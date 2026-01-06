CHP'den Ali Yerlikaya'ya zor sorular: 'Böyle tarafsızlık olmaz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana belediyelere yönelik başlatılan soruşturma ve incelemelerle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına soru önergesi verdi.

Zeybek, Bakan Yerlikaya’nın 17 Kasım 2025 tarihindeki Plan ve Bütçe Komisyonu sunumunda paylaştığı verilerin "eksik" olduğunu ve gerçeği tam olarak yansıtmadığını savundu.

9 SORU SORDU

Zeybek'in konuya ilişkin soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

"İçişleri Bakanı tarafından 17.11.2025 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan bütçe sunumu sırasında; 31 Mart 2024 – 17 Kasım 2025 tarihleri arasında 4483 sayılı Kanun kapsamında belediye görevlileri hakkında verilen soruşturma izni ve soruşturma izni verilmemesi kararlarının, belediye başkanlarının mensup oldukları siyasi partilere göre yüzdesel dağılımları açıklanmış; bu veriler üzerinden Bakanlığın tarafsız davrandığı ileri sürülmüştür.

Ancak açıklanan veriler, yalnızca sonuç kararlarına ilişkin olup; sürecin tamamını yansıtan ön inceleme, işleme konulmama, kısmi izin, çok maddeli dosyalar, belediye türü (büyükşehir/il/ilçe/belde) ve belediye sayılarıyla orantı gibi temel unsurları içermemektedir. Bu eksiklikler giderilmeden yapılan değerlendirmelerin nesnel ve güvenilir bir sonuca ulaşması mümkün değildir.

Bu nedenle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve Meclis denetim görevinin sağlıklı şekilde yerine getirilebilmesi gerekir.

Buna göre:

31 Mart 2024 – 17 Kasım 2025 tarihleri arasında İçişleri Bakanı tarafından belediyeler hakkında verilen; inceleme onayı, araştırma onayı, ön inceleme (4483) onayı toplam sayısı kaçtır? Bu onayların siyasi partilere göre dağılımı nedir? Aynı dönemde Bakanlığa intikal eden başvurulardan; işleme konulmayan, yetkisizlik nedeniyle iade edilen, usulden reddedilen dosyaların toplam sayısı kaçtır? Bunların partilere göre dağılımı nedir? Birden fazla fiil veya madde içeren dosyalarda; kısmen soruşturma izni verilen, kısmen soruşturma izni verilmeyen dosya sayısı kaçtır? Bu dosyalar hangi belediyelere ve hangi siyasi parti mensubu belediye başkanlarına aittir? Soruşturma izni verilen ve verilmeyen dosyalar; büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyesi, belde belediyesi ayrımı gözetilerek ayrı ayrı kaçtır? Bu ayrım içinde partilere göre dağılım nedir? Aynı dönemde Türkiye genelinde; her siyasi partinin yönettiği belediye sayısı, bu belediyelere ilişkin soruşturma izni oranları birlikte değerlendirildiğinde, belediye sayısı ile soruşturma izni sayısı arasında oransal bir karşılaştırma yapıldı mı? Yapıldıysa sonuçları nelerdir? Bakanlık tarafından açıklanan yüzdeler belirlenirken; belediyelerin nüfus büyüklüğü, bütçe hacmi, belediye türü gibi kriterler dikkate alınmış mıdır? Alınmadıysa bunun gerekçesi nedir? Aynı belediye veya aynı belediye başkanı hakkında; birden fazla kez ön inceleme başlatılan dosya sayısı kaçtır? Bu dosyaların partilere göre dağılımı nedir? Açıklanan veriler hazırlanırken; İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı dışında Mülkiye müfettişleri, kontrolörler tarafından yürütülen işlemler de istatistiklere dahil edilmiş midir? Bakanlığınız, belediyeler üzerindeki denetim yetkisinin siyasi tarafsızlık ilkesine uygun kullanıldığını ortaya koymak amacıyla; kapsamlı, belediye türü ve nüfus ölçekli, yıllara sari kamuoyuna açık bir denetim raporu yayımlamayı planlamakta mıdır?"

ÖNERGEYİ PAYLAŞTI

Verdiği soru önergesini X hesabından paylaşan Zeybek, şu ifadeleri kaydetti:

"DENETİMDE ÇİFTE STANDART OLMAZ! Nasıl mı!? HEM SORUYORUM HEM AÇIKLIYORUM. İçişleri Bakanlığı, belediyelere yönelik soruşturmalarda “TARAFSIZIZ” diyor. Aktarılanlar gerçeklerin bilinçli olarak daraltılmış halidir.

Açıklanan veriler; ÖN İNCELEME, İŞLEME KONULMAYAN DOSYALAR, KISMİ SORUŞTURMA İZİNLERİ, BELEDİYE TÜRÜ VE NÜFUS FARKLARI gibi KRİTİK BAŞLIKLARI YOK SAYIYOR! Paylaşılan istatistikler sadece SONUÇ KARARLARINI kapsıyor.

Kaç dosya hiç işleme alınmadı?

Kaç başvuru yetkisizlik gerekçesiyle iade edildi?

Aynı belediye başkanı hakkında KAÇ KEZ ÖN İNCELEME BAŞLATILDI?

BÜYÜKŞEHİR, İL, İLÇE, BELDE AYRIMI YAPILDI MI?

BELEDİYE SAYISIYLA SORUŞTURMA İZNİ ORANLARI KARŞILAŞTIRILDI MI?

BU SORULAR YANITSIZKEN, AÇIKLANAN YÜZDELER NESNEL DEĞİLDİR, KAMUOYU EKSİK VE SEÇİLMİŞ VERİLERLE YÖNLENDİRİLMEKTEDİR! MECLİS DENETİMİ ŞARTTIR. KAMUOYU TÜM SÜRECİ GÖSTEREN ŞEFFAF BİR RAPOR İSTİYOR! Hesap verilebilirlik AYIKLANMIŞ VERİLERLE olmaz. Böyle tarafsızlık olmaz. ADİL olun."