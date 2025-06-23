CHP’den Ankara'da ‘Fatih Altaylı’ tepkisi: 'Tutuklama bir cezalandırmaya dönüşmüştür'

CHP'liler, gazeteci Fatih Altaylı'nın 'cumhurbaşkanına tehdit' suçlaması ile tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla Adalet Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Partililer tarafından "Özgür basın özgür Türkiye" sloganı atıldı, "Basın susturulunca halk susmaz direnir" dövizi kaldırıldı. CHP Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği programa CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ve partililer katıldı.

‘MAKAM, HUKUKTAN ÜSTÜN DEĞİL’

Burada bir konuşma yapan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Hiçbir makam, hiçbir güç hukuk devletlerinde hukukun üstünde değildir. Yargı bağımsızlığını yitirdiğinde adalet arayışı yerini korkuya ve haksızlığa bırakır. Biz bu yüzden yargının bağımsızlığı için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

‘GAZETECİNİN SUSTURULDUĞU ÜLKEDE DEMOKRASİ OLMAZ’

İfade özgürlüğünün her vatandaş için doğuştan gelen bir hak olduğunu anımsatan Erkol, "Gazetecilerin susturulduğu, gençlerin fikir belirttiği için yargılandığı ülkede gerçek demokrasi olamaz. Hukukun üstünlüğü ilkesi sadece siyasi tercih değil, toplumsal huzur ve ekonomik kalkınmanın temelidir. Herkes için tam bir eşitlik istiyoruz. İktidar partisinden olanların soruşturulamaz olduğu, muhalefet edenlerin sorgusuz, sualsiz cezaevine atıldığı bir adalet anlayışını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

‘GÖREVİNE DEVAM ETMELİ’

Erkol, Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin ise "Tutuklamanın kendisi bir cezalandırmaya dönüşmüştür. Fatih Altaylı'nın düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında yargılanmasını ve gazetecilik görevine devam etmesini talep ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.