CHP'den Ankara'da Gezi'de yaşamını yitirenler için anma programı

CHP Ankara İl Başkanlığı, "Gezi şehitleri ölümsüzdür" diyerek 1 Haziran Pazar günü saat 17.00'de İl Başkanlığı binası önünde bir anma programı gerçekleştirecek.

İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle dendi:

"Onların düşleri, bizim mücadelemizdir. Direnişin, özgürlüğün ve dayanışmanın simgesi Gezi’nin onurlu mirasını yaşatmak için buluşuyoruz. Gezi’de yitirdiğimiz canları anmak, adalet mücadelemizi büyütmek için hep birlikteyiz."