CHP'den Ankara'da Gezi'de yaşamını yitirenler için anma programı

CHP Ankara İl Başkanlığı, "Gezi şehitleri ölümsüzdür" diyerek 1 Haziran Pazar günü saat 17.00'de İl Başkanlığı binası önünde bir anma programı gerçekleştirecek.
İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle dendi:
"Onların düşleri, bizim mücadelemizdir. Direnişin, özgürlüğün ve dayanışmanın simgesi Gezi’nin onurlu mirasını yaşatmak için buluşuyoruz. Gezi’de yitirdiğimiz canları anmak, adalet mücadelemizi büyütmek için hep birlikteyiz."
GEZİ ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR!— CHP Ankara İl Başkanlığı (@CHPankarailbsk) May 29, 2025
Onların düşleri, bizim mücadelemizdir.
Direnişin, özgürlüğün ve dayanışmanın simgesi Gezi’nin onurlu mirasını yaşatmak için buluşuyoruz.
🗓️ 1 Haziran Pazar
🕔 Saat 17:00
📍 Güvenpark – CHP Ankara İl Başkanlığı Binası Önü
Gezi’de yitirdiğimiz canları… pic.twitter.com/dFDS6m92WZ