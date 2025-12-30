CHP'den, Bakan Tunç'a 'IŞİD' sorusu: 'Bilal Özbuğday hangi gerekçeyle serbest bırakıldı?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, sosyal medya platformları üzerinden ışid propagandası yapılmasını TBMM gündemine taşıdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Gökçen, Bilal Özbuğday’ın 24 Mayıs 2023’te gözaltına alındığını, gözaltı haberinin TRT Haber tarafından "IŞİD'in Marmara sorumlusu yakalandı" şeklinde duyurulduğunu ancak serbest bırakılan Özbuğday’ın "Takva" adlı dergide yazılar yazdığı ve aynı isimli YouTube kanalında hutbeler verdiğini belirtti.

"BİLAL ÖZBUĞDAY HANGİ GEREKÇEYLE SERBEST BIRAKILMIŞTIR?"

IŞİD'le bağlantısı açıklanan bir ismin dijital platformlarda faaliyet yürütmesine karşın muhalif siyasetçi ve gazetecilerin sosyal medya hesapları ve içeriklerine erişim engelleri getirildiğini söyleyen Gökçen, Bakan Tunç’a şu soruları yöneltti:

- TRT Haber tarafından “IŞİD’in Marmara sorumlusu” olarak duyurulan Bilal Özbuğday hangi gerekçeyle serbest bırakılmıştır? Bu şahıs hakkında verilen tahliye kararını hangi mahkeme vermiştir?

- Bilal Özbuğday’ın yazılar yayımladığı dergi ve YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayınlar hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?

- Siyasetçilerin ve gazetecilerin sosyal medya paylaşımları yasaklanırken terör örgütü üyeleri sosyal medyada nasıl serbestçe örgütlenebilmektedir?

- Son iki yıl içerisinde kaç gazeteci, siyasetçi ve yurttaşın sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir? Kaç kişi hakkında sosyal medya paylaşımı yüzünden soruşturma başlatılmış bu kapsamda kaç kişi tutuklanmıştır?

- Bu erişim engellerinin kaçında 'milli güvenlik' veya 'kamu düzeni' gerekçesi kullanılmıştır?

- Terör propagandası ile ifade özgürlüğü kapsamındaki paylaşımlar arasında ayrım hangi kriterlere göre yapılmaktadır?

- Seçilmiş belediye başkanlarının görüntüleri yasaklanırken, gazetecilerin X hesapları erişime kapatılırken ve muhalif platformlar bütünüyle engellenirken; terör örgütüyle bağlantısı kamuoyuna açıklanmış kişilerin dijital mecralarda serbestçe faaliyet göstermesi hangi hukuk ve güvenlik anlayışıyla açıklanmaktadır? Bu yasaklar Anayasa’da güvence altına alınan ifade özgürlüğü ve seçilme hakkının açık ihlali değil midir?

- Terörle mücadele adı altında muhalefeti baskı altına alan; ancak radikal ve şiddet yanlısı yapıları fiilen serbest bırakan bu yaklaşım, kamu güvenliğini mi yoksa siyasal iktidarı mı korumayı amaçlamaktadır?