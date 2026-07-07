CHP’den ceza infaz politikası raporu: ‘Bin 605 hasta mahpus var’

CHP’nin seçilmiş yönetimde Parti Meclisi’nde yer alan Zeliha Aksaz Şahbaz tarafından hazırlanan raporda cezaevlerindeki doluluk oranı, tutuklu sayısı ve hasta mahpusların durumuna ilişkin veriler paylaşıldı. CHP, ceza infaz sisteminde kapsamlı reform çağrısı yaptı.

SORUN EKONOMİK

Türkiye’nin Ceza İnfaz Politikaları ve Suçun Sosyo-Ekonomik Dinamikleri başlıklı raporda, Türkiye’deki ceza infaz sistemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelere yer verildi. Raporda, son 25 yılda uygulanan politikalar sonucunda Türkiye'nin "ceza devletine dönüştüğü" iddia edilirken, kitlesel hapsedilme politikalarının sosyal ve ekonomik sorunları çözmediği savunuldu.

TUTUKLU SAYISINDAKİ ARTIŞ

Raporda, 2000 yılında 49 bin 512 olan cezaevi nüfusunun 2026 itibarıyla 412 bin 991 ile 433 bin 543 arasına yükseldiği belirtilerek, Türkiye’nin Avrupa Konseyi ülkeleri arasında en yüksek hapsedilme oranına sahip ülke olduğu belirtildi. Cezaevlerinde cezası kesinleşmemiş 64 binden fazla tutuklunun bulunduğu da ifade edildi.

Raporda ayrıca, 12-18 yaş grubunda 4 bin 666’dan fazla çocuğun cezaevinde bulunduğu, 6 yaş altındaki 822’den fazla çocuğun ise anneleriyle birlikte ceza infaz kurumlarında yaşadığı belirtildi. Hasta mahpuslara ilişkin verilerin de paylaşıldığı raporda, 649’u ağır olmak üzere bin 605 hasta mahpus bulunduğu ifade edildi.

REFORM ÖNERİSİ

CHP, raporda ceza infaz sistemine ilişkin altı maddelik reform önerisi de sıraladı. Açıklamada, terörle mücadele mevzuatının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartlarına göre yeniden düzenlenmesi, tutuklamanın istisnai tedbir haline getirilmesi, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurullarının kaldırılması, kuyu tipi cezaevlerinin yapımının durdurulması, Adli Tıp Kurumu'nun özerkleştirilmesi ve sosyal refah harcamalarının artırılması çağrısında bulunuldu.