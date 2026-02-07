CHP'den emekliler için yürüyüş: 'Sarayın düzenine son vereceğiz'

CHP Avcılar İlçe Başkanlığı, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Çok sayıda partilinin ve vatandaşın katıldığı yürüyüşte, emekli maaşlarının yetersizliği ve hayat pahalılığı protesto edildi.

Yürüyüşte konuşan CHP Avcılar İlçe Başkanı Ahmet Selçuk Gök, emeklilerin insanca yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayarak, "Bugün burada insanca yaşamak isteyen emeklilerin sesi olmak için yürüdük. Bu bir haykırıştır. Türkiye'de yaklaşık 17 emekli var. Açlık sınırının 30 bin lira olduğu bir ortamda emekli 20 bin lirayla yaşamaya mahkum edilmiştir. Emekli maaşı artık geçinemenin değil, hayatta kalma mücadelesinin ifadesi haline gelmiştir" dedi.

"SARAYIN DÜZENİNE HEP BERABER SON VERECEĞİZ"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise konuşmasında iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

Enginyurt, "İktidar saray içinde manda yoğurdu ve kestane balıyla hayatına devam ediyor. Bu sarayın düzenine hep beraber son vereceğiz. Biz söz verdik saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbala çöllerinde Hüseyin olacağız. Bizi korkutmak istiyorlar ama emin olun biz korkmuyoruz. Yılmayacağız! Biz kazanacağız. Bir Ekrem tutuklu olsa da milyonlarca Ekrem meydanlardayız, AKP'nin karşısındayız" diye konuştu.

"CHP GELSİN DE EMEKLİNİN YÜZÜNÜ NASIL GÜLÜYOR GÖRÜN"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekti.

Karabat, şu ifadeleri kullandı:

"Emekliler bayramda torununa harçlık veremiyorsa itibardan bahsedemeyiz. Bir devleti büyük kılan şey milletinin büyük olmasıdır. Bir hükümeti itibarlı kılan şey, milletine yaşattığı refahtır. Eğer milleti refahtan yoksun bırakmışsanız, açlık sınırının altında yaşatıyorsanız o hükümetiniz yok olacak. Bu hükümet gidecek. Bu emekli bırakın oyu size selam bile vermez. Faize kaynak var, emekliye yok. Eğer siz 25 yıldır kaynak bulamıyorsanız bırakın bize 25 ay sürmez buluruz. Siz çekin gidin. Bu düzene son vermek hepimizin görevi. Bu düzeni yıkacağız. CHP gelsin de emeklinin yüzünü nasıl gülüyor görün."