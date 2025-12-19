CHP'den Giresun'da ÇED itirazı: 736 imzayla başvuru yapıldı

CHP Giresun İl Başkanlığı öncülüğündeki heyet, Görele, Tirebolu, Çanakçı ve Doğankent ilçelerini kapsayan IV. Grup maden arama faaliyeti için Giresun Valiliği tarafından verilen “ÇED olumlu” kararına itiraz etti.

CHP’liler 736 yurttaşın imzasını taşıyan dilekçeyi Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne teslim etti.

CHP heyeti tarafından yapılan başvuruda, Alagöz Maden San. ve Tic. A.Ş.’nin Görele Karlıbel ve Tirebolu Sekü mahalleleri sınırlarında planlanan bakır-kurşun-çinko arama faaliyetinin, “arama” adı altında yürütülmesine rağmen fiilen yüksek çevresel etki yaratacak nitelikte olduğu vurgulandı. Dilekçede, geniş alanlı kazı, yarma ve sondaj çalışmaları, pasa ve hafriyat alanları, şantiye kurulumu ve yoğun ağır araç trafiğinin, ÇED mevzuatının amacını boşa düşürdüğü belirtildi.

“PROJE ALANI BELİRSİZ, KURUM GÖRÜŞLERİ DİKKATE ALINMADI”

İtiraz dilekçesinde, proje tanıtım dosyasında ÇED alanı ve proje sınırlarının net olmadığı, kurum görüşlerinde geçen alan büyüklüklerinin birbiriyle çeliştiği ve bazı poligonlara ait koordinatların ilgili kurumlara sunulmadığı ifade edildi. Bu belirsizliğin tek başına iptal sebebi olduğu kaydedildi.

Devlet Su İşleri, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, AFAD ve Mahalli Sulak Alanlar Komisyonu’nun görüşlerinde sel, taşkın, heyelan ve su kirliliği risklerine dikkat çekildiği hatırlatılan dilekçede, proje tanıtım dosyasında bu risklere karşı bilimsel ve bağlayıcı önlemlerin yer almadığı belirtildi. Tarım ve mera alanlarına ilişkin kurum görüşü talep edilmemesinin de dosyanın eksik olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Ağır metal, asit kaya drenajı ve metal liçi risklerine de yer verilen dilekçede; arsenik, kadmiyum ve kurşun gibi toksik maddelerin su ve toprakta geri döndürülemez kirliliğe yol açabileceği, ancak proje tanıtım dosyasında cevher ve pasa kimyasal analizlerinin bulunmadığı kaydedildi. Proje alanının dere yataklarına ve köylerin içme suyu kaynaklarına yakınlığına dikkat çekildi.

“FINDIK VE ARICILIK ZARAR GÖRECEK”

Dilekçede, bölge halkının temel geçim kaynağı olan fındık tarımı ve arıcılığın toz, ağır metal ve su kirliliğinden doğrudan etkileneceği, buna rağmen tarımsal üretime ilişkin veri ve analizlere dosyada yer verilmediği belirtildi. Halk sağlığına yönelik etkilerin de değerlendirilmediği, sağlık etki değerlendirmesi yapılmadığı vurgulandı.

ŞENYÜREK: "BUGÜNDEN TEDBİR ALMAK ZORUNDAYIZ"

CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, başvurunun ardından yaptığı açıklamada, “Bugün burada il genel meclisi üyelerimiz ve yurttaşlarımızla birlikte, Valilik tarafından Görele, Tirebolu, Çanakçı ve Doğankent ilçelerimizde maden arama faaliyetleri için verilen ÇED olumlu kararına itiraz etmek için bir araya geldik. İlimizin topraklarının büyük bir kısmı maden ruhsatlarına açılmış durumda. Bu ve geçmiş deneyimlerimiz gösteriyor ki Giresun, ilerleyen yıllarda vahşi madenciliğe açık bir coğrafya haline getiriliyor. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi olarak toprağımızı ve suyumuzu korumak adına bugünden tedbir almak zorundayız. Süreci il genel meclisi üyelerimiz ve ilçe başkanlarımızla birlikte titizlikle takip edeceğiz” dedi.

736 İMZAYLA İTİRAZ

CHP’li Görele İl Genel Meclisi Üyesi Semih Aydın ise Karlıbel köyünü kapsayan maden arama faaliyetine karşı olduklarını belirterek, “Bölgeyi tamamen etkileyecek bu faaliyete karşı 736 yurttaşımızın imzasıyla itiraz dilekçemizi İl Müdürlüğü’ne sunduk. Sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.

YURTTAŞLARDAN TEPKİ

Bölgede yaşayan bir yurttaş da maden şirketlerine seslenerek, “Giresun Görele’de, Tirebolu’da, Harşit’te hiçbir maden şirketine geçit vermeyeceğiz. Ne toprağımızı ne suyumuzu ne de havamızı zehirlemelerine asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP heyeti, dilekçede yer alan itirazların dikkate alınarak verilen ÇED kararının iptal edilmesini ve Alagöz Maden Şirketi'ne ait çalışmaların durdurulmasını talep etti.