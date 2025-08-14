CHP’den hükümete endüstriyel casusluk uyarısı: 'Gizlilik derecesi çok yüksek projeler...'

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nün (SAGE) eski genel müdürü Gürcan Okumuş’un ve 18 uzman çalışanının ASSAN savunma sanayi firmasına ve alt şirketi Astech Defence’e transfer olduğunu belirterek, "TÜBİTAK SAGE, Türk savunma sanayii için gizlilik derecesi çok yüksek projeler üzerinde de çalışmaktadır. Bu projelerde çalışan personelin de bu gizlilik kurallarına riayet etmesi beklenmektedir. Kaldı ki, kamu görevlerinden ayrılanların yapamayacakları işleri düzenleyen 2531 Sayılı Kanuna göre bu tür görevlerde bulunanlar, hangi sebeple olursa olsun, görevlerinden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar" dedi.

Tahtasız, şunları kaydetti:

"Ancak son günlerde TÜBİTAK SAGE ile ilgili önemli iddialar ortaya atılmaktadır. Çeşitli platformlarda yer alan iddialara göre TÜBİTAK SAGE'nin eski Genel Müdürü Gürcan Okumuş, geçtiğimiz yıl ASSAN adlı bir savunma sanayii firmasına transfer olmuştur. Bu transferin kanuna aykırı olduğu iddiası gündemdeyken, şimdi de TÜBİTAK SAGE'de kritik projelerde çalışan 18 uzmanın daha yakın zamanda ASSAN ve alt şirketi Astech Defence'a transfer olduğu iddiası gündeme gelmiştir. Bu transferlerin, TÜBİTAK SAGE'nin stratejik projelerinde gecikmelere ve kamu zararına yol açtığı öne sürülürken, söz konusu personelin ASSAN'da aynı projeler üzerinde çalışmaya başlaması, endüstriyel casusluk iddialarını da gündeme taşımıştır."

“MKE’DEN 9 PERSONELİN ASSAN’A GEÇTİĞİ İDDİASI DA TARTIŞILMALIDIR”

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Makina Kimya Endüstrisi’nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan’ın ASSAN’ın avukatlığı görevine getirildiğini gündeme getiren Tahtasız, şunları ifade etti:

“Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Makina Kimya Endüstrisi'nden (MKE) de 9 personelin ASSAN'a geçtiği iddiası da araştırılmalıdır. MKE'nin eski yönetim kurulu Başkanı İsmet Sayhan'ın ASSAN'ın avukatlığı görevine getirilmiş olması da sorgulanması gereken ayrı bir iddiadır. Bu tür transferler, devletin stratejik projelerinin, bir kalemde özel sektörün hizmetine geçmesi anlamını taşırken, yıllar süren ve milyonlarca lira harcanan Ar-Ge çalışmalarının da bu şirketlerin hizmetine sunulması anlamını taşımaktadır.”

"YASAL BİR GİRİŞİM BAŞLATILMIŞ MIDIR?"

Tahtasız, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede şunları sordu: