CHP’den istifa edip AKP’ye geçeceği söylenen Veysel Topçu’nun ‘AKP enkazı’ afişi yeniden gündemde

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın yarın AKP'ye geçmesi beklenirken, 7 belediye meclis üyesi ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun da AKP’ye geçeceği öne sürülüyor.
Köksal’a tepkiler sürerken, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun daha CHP oylarıyla seçildiği süreçte belediye binası önüne astığı afiş sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Makam odasına AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını asan Veysel Topçu’nun geçtiğimiz yıl nisan ayında belediye binasına astırdığı afişte, önceki AKP döneminden kaldığı belirtilen yaklaşık 125 milyon liralık borç kamuoyuna duyurulmuştu.
Afyon'da AK Parti'den CHP'ye geçen Dinar Belediyesi'nin borcunu görenler gözlerine inanamadı. pic.twitter.com/AGBcWgrocw— Afyon Postası (@AfyonPostasi) April 5, 2024
Topçu’nun AKP’ye geçeceği iddialarının ardından, geçmişte yaptığı borç açıklamaları ve belediye binasına astırdığı afiş yeniden sosyal medyada gündem oldu.
Makam odasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını asan Afyonkarahisar / Dinar’ın CHP’li Belediye Başkanı Veysel Topçu yarın törenle AKP’ye geçiyor.— Haber Aktif (@haberaktifcom) May 11, 2026
Topçu, belediye binasına AKP döneminin enkazı olarak borç listesi asmış, 125 milyon llralık devasa tutarı halka şikayet etmişti. pic.twitter.com/COeJ3EDEwL