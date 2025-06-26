CHP'den kayyuma karşı açıklama: 'Esenyurt cemaat yapılanmasının idaresine teslim edildi'

CHP Meclis Üyesi Avukat Oktay Kılıç ve Esenyurt Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Sadettin Yıldırım, kayyum yönetiminin uygulamalarına karşı açıklama yaptı.

Avukat Oktay Kılıç, 30 Ekim 2024’te başlayan kayyum sürecinin yalnızca siyasi değil, aynı zamanda hukuki bir gasp olduğunu vurguladı. Belediye meclisinin 4 Kasım 2024’te toplanmasına ilişkin alınan karara rağmen, hiçbir hukuki dayanağı olmayan bir şekilde toplantının engellendiğini belirten Kılıç, ''Meclis üyeleri polis zoruyla belediyeye sokulmadı. Bu, kamu görevini engelleme suçudur” dedi.

İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin, Belediye Kanunu’nun 45. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde değerlendirme yaptığını aktaran Kılıç, ''Mahkeme, yürürlükteki mevzuat gereği bu işlemi iptal edemeyeceğini, ancak Anayasa Mahkemesi’nin iptaliyle bu hukuksuzluğun ortadan kalkabileceğini belirterek dosyayı yüksek mahkemeye sevk etti'' bilgisini paylaştı.

Esenyurt Belediye Meclisi üyelerinin de encümenin meclis yerine yetki kullanmasına ilişkin 5 Kasım 2024 tarihli kararı yargıya taşıdığını belirten Kılıç, ''İkinci İdare Mahkemesi’nde görülen dava da büyük olasılıkla Anayasa Mahkemesi’ne gönderilecek. Ancak biz aynı zamanda bu işlemin doğrudan iptali için de başvurduk. Belediye başkan vekilinin keyfi kararları hukuki değildir. Umudumuz, bu dosyada mahkemenin doğrudan iptal kararı vermesidir'' dedi.

Esenyurt Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Sadettin Yıldırım ise, kayyum atamalarının siyasi bir operasyon olduğunu söyledi. ''Bu uygulama, iktidarın seçimle kazanamadığı yerleri kayyum marifetiyle ele geçirme stratejisidir'' diyen Yıldırım, iktidarın son on yılda 170’ten fazla belediyeye kayyum atadığını hatırlattı.

Yıldırım, Esenyurt’ta görevlendirilen başkan yardımcıları ve müdürlerin büyük bölümünün ilçeyle hiçbir bağı olmayan, sabıkalı ve şaibeli kişiler olduğunu savundu. Yıldırım, ''AKP yöneticiliği yapmış, hatta usulsüz biçimde memuriyet almış kişiler bugün Esenyurt'u yönetiyor. Yöneticilerin büyük çoğunluğu bir vakıf ya da cemaat bağlantılıdır. Kayyumlar halkın iradesine darbedir. Esenyurt şu anda bir cemaat yapılanmasının idaresine teslim edilmiştir. Halkın iradesi yok sayılarak yürütülen bu kayyum rejimi, Esenyurt halkına hizmet sunamamaktadır” dedi.





"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Her iki isim de başta CHP İl ve Genel Merkez teşkilatları olmak üzere tüm parti kademeleriyle birlikte, hukuki ve siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. Kılıç ve Yıldırım, kayyum uygulamasına karşı demokratik meşruiyetin ve anayasal denetimin esas alınması gerektiğini vurguladı.