CHP'den 'miting' çağrısı: 'Bütün İstanbulluları davet ediyoruz'

4.03.2026 09:33:00
Haber Merkezi
Eyüpsultan-Kağıthane mitingi için yurttaşlara çağrı yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Bu buluşmaya bütün İstanbulluları davet ediyorum" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün düzenlenecek Eyüpsultan-Kağıthane mitingi için çağrı yaptı.

Miting öncesi alandaki hazırlıkları takip eden Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"4 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tutsak belediye başkanlarımıza özgürlük için, ekmek için, adalet için, demokrasi için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Bu buluşmaya bütün İstanbulluları davet ediyorum."

