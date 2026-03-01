CHP'nin ikinci bölge mitinginin adresi belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.03.2026 20:33:00
CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' buluşmaları, bölge mitingleriyle sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, miting adresini duyurdu.

CHP'nin, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri sürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!

Bölge mitinglerimizin ikincisini İstanbul 2. Bölgede gerçekleştiriyoruz.

Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz.

Eyüpsultan - Kağıthane Osmanpaşa Caddesi

4 Mart Çarşamba | 20.30"

