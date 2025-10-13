CHP'den Sağlık Bakanlığı'na 'eczacı' tepkisi: 'Artan işletme maliyetleri her geçen gün daha da zorluyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, eczacılığın sağlık sistemindeki yeri ve önemi başta olmak üzere, eczacıların mesleki eşitlik ve saygınlık talebi, kamuda ve özel sektörde çalışan eczacıların sorunları başta olmak üzere değerlendirmelerde bulunarak Sağlık Bakanlığı'na eleştirilerini sıraladı.

Taşcıer, yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eczacılar, sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Her gün milyonlarca yurttaşa ilaç temini, tedavi danışmanlığı ve ilaç güvenliği hizmeti sunan meslek grubumuz, toplum sağlığının vazgeçilmez güvencesidir. Sağlık Bakanlığı’nın bu kapsamda görevi, bu temel rolü zayıflatacak uygulamalara yönelmek değil; eczacıları güçlendirecek, mesleki itibarımızı koruyacak politikalar geliştirmektir.

Görevi meslek itibarımızı korumak ve geliştirmek olan Sağlık Bakanlığı bu sorumluluğunu yerine getirmekten uzaktır. 10 Ekim tarihinde yayımlanan Sağlık Bakanlığı Kurumsal Kimlik Kılavuzu’nda meslek mensuplarının giyecekleri kıyafetler ve renkler tanımlanmış, eczacıların yüzyıldır giydikleri beyaz önlüğün kamu hastanelerinden kaldırıldığı görülmüştür."

"ECZACILAR YILLARDIR ÖZLÜK HAKLARINDA VE MALİ HAKLARDA CİDDİ BİR EŞİTSİZLİĞE MARUZ BIRAKILMAKTA"

"Elbette ki, kamuda görev yapan eczacılara yönelik bu uygulama eczacılık mesleğimizin tarihine, kimliğine ve toplum nezdindeki güvenilirliğine dönük açık bir müdahaledir. Eczacılar; hekimden hemşireye, teknisyenden laboranta kadar tüm sağlık ekibinin eşit bir bileşenidir. Eczacıları ayrıştırmak, sağlık hizmetinin bütünlüğünü zedelemektir. Bugün hem kamu hem özel sektörde görev yapan eczacılar çok daha derin ve yapısal sorunlarla karşı karşıyadır. Kamuda çalışan eczacılar, benzer sorumluluklara sahip diğer sağlık personeline kıyasla yıllardır özlük haklarında ve mali haklarda ciddi bir eşitsizliğe maruz bırakılmaktadır. Ek gösterge, nöbet ücretleri ve çalışma koşulları, mesleğimizin önemini ve stratejik konumunu yansıtmamaktadır."

"SGK ÖDEME SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ YÜKLER ECZACILARI EKONOMİK OLARAK HER GEÇEN GÜN DAHA DA ZORLAMAKTADIR"

"Özel sektörde faaliyet gösteren serbest eczacılar da sorunlar yumağıyla boğuşur bir tabloyla karşı karşıyadır. İlaç fiyat politikasındaki dengesizlikler, kârlılık oranlarının yıllardır baskılanması, SGK ödeme sistemlerinin getirdiği yükler ve artan işletme maliyetleri, eczacıları ekonomik olarak her geçen gün daha da zorlamaktadır. Unutulmamalıdır ki eczaneler toplumun sağlık hizmeti için başvurdukları ilk noktadır.

Buna rağmen mesleğimiz, kamu politikaları içinde sistematik biçimde değersizleştirilmektedir. Tüm bu tablo açıkça göstermektedir ki, sorun bir önlük rengi ya da kıyafet tercihi değildir. Sorun, eczacının rolünü daraltan, sesini bastıran, haklarını erteleyen yönetim anlayışındadır. Sağlık Bakanlığı’nın asli görevi, eczacıları ötekileştirmek değil, onların mesleki konumunu güçlendirmek; hem kamu hem özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını çözmektir."

"SAĞLIK BAKANINA HATIRLATMAK İSTERİZ Kİ ECZACILARIN, MESLEK İTİBARINI KORUMADAN, HALK SAĞLIĞINI KORUYAMAZSINIZ"

"Bu vesileyle Sağlık Bakanı'na hatırlatmak isteriz ki, ülkemizin sağlık zincirinin hem ilk hem de son halkası olan biz eczacıların, meslek itibarını korumadan, halk sağlığını koruyamazsınız. Eczacı güçlendikçe, ilaç güvenliği güçlenir. İlaç güvenliği güçlendikçe toplum sağlığı güvence altına alınır. Toplum sağlığını korumak, Bakanlığınızın bir tercihi değil, anayasal yükümlülüğünüzdür. Ya yükümlülüğünüzü yerine getirin ya da görevi iade edin."