CHP'den TBMM'de dikkat çeken karar

TBMM Genel Kurulu'nda bu akşam yapılacak seçimle Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen 10 aday arasında Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için seçim yapılacak.

Komisyonda, İsmail Cengiz Erek, Mehmet Avcı, Necati Küçükaydın, Eşref Edip Çiçekli, Ertan Erüz, Muammer Çolak, Yusuf Gezbeli, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran, Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için aday gösterilen isimler olmuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Kurul'da yaptığı açıklamayla seçimi "liyakatsız" olarak tanımlayarak CHP grubunun Genel Kurul'dan ayrılacağını belirtti.

Başarır şöyle konuştu:

"Toplam 59 tane üyesi olan bir kurumdan bahsediyoruz. Sayıştay, bu ülke adına devlet harcamalarının denetimi yapan bir kurum. 3 aşamalı bir seçim, üçünde de iktidar çok etkin. Sayıştay aşamasında 59 üyenin tamamı AKP'ye yakın isimler. Plan ve Bütçe de öyle, Meclis'te de öyle olacak. Komisyon'da sadece bir şey istedik: Bu 5 üye için mülakat yapalım dedik. Ona bile gerek görmediler. Bu kadar liyakatsız yapılan bir seçime katılmayı uygun görmüyoruz"