CHP’den TBMM’ye 3 ay şartı! “Meclis’teki tüm milletvekillerinin diploması kontrol edilsin!”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Eğer ilkokul ya da başka bir diplomasını sahte olarak bu Meclise teslim eden bir sahtekar varsa, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir an evvel ayıklansın. Hadi gelin bu kanun teklifine imza atın. Hep beraber doğruluğumuzu, dürüstlüğümüzü bir teyit edelim" dedi.

Günaydın, X hesabından yayımladığı video mesajda, şunları kaydetti:

"Arkamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni görüyorsunuz. Burası 23 Nisan 1920'de açılmış 105 yıllık parlamento. Gazi Meclis, Kurtuluş Savaşı'nın verildiği karargah aslında. Burada 600 milletvekilimiz var. Bu 600 milletvekilinin seçilebilmesi için ilkokul diploması yeterli oluyor. Ancak Anayasa'nın 76. maddesi milletvekili seçilebilmek için sahtekârlıktan dolayı bir hüküm giymemiş olmayı da bir koşul olarak sayıyor. Son zamanlarda 40 milletvekilinin diplomasının sahte olduğuna yönelik çeşitli söylemler kamuoyunda dillendiriliyor. Bu ilkokul diploması olabilir ya da Meclise teslim ettiği başka diplomalar da olabilir.

"MECLİS BAŞKANLIĞI 3 AY İÇERİSİNDE İLGİLİ EĞİTİM KURUMUNDAN DİPLOMALARIN GERÇEKLİĞİNİ TEYİT ETMEK ZORUNDA"

Biz bir kanun teklifi verdik. Diyoruz ki: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hangi diplomayı, hangi milletvekili teslim ederse etsin, Meclis Başkanlığı 3 ay içerisinde ilgili eğitim kurumundan bu diplomanın gerçekliğini teyit etmek zorunda. Önce benimkinden başlasın. Benim diplomalarımı ve tüm Meclis'te bulunan milletvekillerinin diplomalarını kontrol etsin. Böylece 'Herhangi bir milletvekilinin diploması sahte değildir' açıklamasını yapsın ve kamuoyunda bu tartışmalar bitsin. Eğer ilkokul ya da başka bir diplomasını sahte olarak bu Meclis'e teslim eden bir sahtekar varsa da bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir an evvel ayıklansın. Hadi gelin bu kanun teklifine imza atın. Hep beraber doğruluğumuzu, dürüstlüğümüzü bir teyit edelim."