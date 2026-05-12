CHP'den TMO'ya buğdayda alım fiyatı çağrısı: 'En az 25 lira olmalı'

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Türkiye’nin en erken buğday hasadının yapıldığı Çukurova Bölgesi’nde Toprak Mahsulleri Ofisi’ne çağrıda bulundu.

Buğdayda üretim maliyetinin 20 lirayı geçtiğini aktaran Barut, alım fiyatının da en az en az 25 lira olmasını istedi.

“İTHALATA DEĞİL ÇİFTÇİMİZE VERİN”

Hasadın yer yer başladığı Çukurova Bölgesi’nde tarımsal üretim ve yerli çiftçi için çözüm talebini dile getiren Ayhan Barut, “Buğdayda hasat başladı ama mazottan gübreye tüm maliyetleri katlanarak artan çiftçimiz bu sene de kara kara düşünüyor. Çünkü bu iktidar yerli üretim ve üreticinin yüzünü bir türlü güldürmüyor. Her sene aynı oyun oynanıyor. Hasat vakti buğdayda hala alım fiyatı açıklanmış değil. Oysa senede 10 milyon tonluk buğday ithalatını adeta gelenek geline getirenler yerli çiftçimizin feryadını duymuyor, dertlere çare olmuyor. İktidara sesleniyoruz; ithalata değil çiftçimize destek verin” diye konuştu.

“MALİYET ORTADA, FİYAT 25 LİRA OLMALI”

Türkiye’nin milyarlarca dolar parayı tarımsal ithalata harcamak yerine yerli üretim ve çiftçiye destek vermesi gerektiğini anlatan Barut, şunları kaydetti:

“Bayram gibi karşılanması gereken hasat zamanı çiftçimiz endişe içinde. Bir kilo buğdayın üretim maliyeti 20 lirayı aştı. Hala ortada alım fiyatı yok. Çiftçinin kara gün dostu olması gereken Toprak Mahsulleri Ofisi hala neyi bekliyor? Maliyeti gözeterek alım fiyatını en az 25 lira olarak açıklayın. Bu sene ovada verim gayet iyi. Kuraklık, zirai don, sıcaklık ve aşırı yağış afetleri kaç senedir üreticiyi perişan etmişti.

Bu sene zaten mazottan gübreye tüm maliyetler katlanarak arttı. Üreticinin bu durumunu görün, derdine derman olun. Bari bu sene çiftçinin hakkını verin. Eğer çiftçi bu senede yüzü gülmezse üretimden tamamen çekilecek. Bunun anlamı gıda krizidir, halkın kıtlık tehlikesi yaşamasıdır. Gelin sesimizi duyun, bu riski ortadan kaldırın.”