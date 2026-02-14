CHP'den TOBB yöneticilerine hususi pasaport teklifi

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, TBMM Başkanlığı'na Pasaport Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifini sundu.

Ateş, TOBB yöneticilerine hususi pasaport verilmesini amaçlayan teklife ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Vize süreçlerindeki gecikmeler ve belirsizlikler nedeniyle ticaret aksayabilmektedir. Bu durum Türkiye’nin ticari ilişkilerine ve uluslararası rekabet gücüne zarar vermektedir. Türkiye hem orta gelir tuzağından kurtulmak hem de dünya ticaretinden aldığı payı artırmak için bir hamle yapmak zorundadır. Küresel rekabetin bu kadar sertleştiği bir dönemde, iş dünyasının anayasal temsilcilerinin bürokratik engellerle karşı karşıya kalması kabul edilemez. Bu düzenleme bir ayrıcalık değil, kamusal görevin etkin yürütülmesi için gerekli bir adımdır" dedi.

"BÜROKRATİK ENGELLERE TAHAMMÜLÜMÜZ OLMAMALIDIR"

Ateş, şunları kaydetti:

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile oda ve borsalar, Anayasa’nın 135’inci maddesi uyarınca kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Bu kurumlar; ticaret, sanayi, tarım ve hizmet sektörlerimizi temsil eden, Türkiye ekonomisinin sahadaki en önemli aktörleridir.

Bu kuruluşların yöneticileri başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dış ticaretimizin yoğun olduğu ülkelerle sürekli temas halindedir. Ancak mevcut uygulamada vize süreçlerindeki gecikmeler ve belirsizlikler nedeniyle bu temsil görevi zaman zaman aksayabilmektedir. Bu durum yalnızca bireysel bir mağduriyet değildir; Türkiye’nin ticari ilişkilerine ve uluslararası rekabet gücüne doğrudan zarar veren bir sorundur. Küresel rekabet çağında temsil kabiliyetimizi zayıflatacak bürokratik engellere tahammülümüz olmamalıdır.”