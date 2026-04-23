CHP’den videolu 23 Nisan mesajı: 'Bu kara düzen kader değil'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı. Paylaşımda, milli egemenlik ve çocukların umut dolu yarınlarına vurgu yapıldı.

CHP’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videolu mesajda, 23 Nisan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını simgeleyen tarihi önemine ve çocuklara armağan edilen anlamına dikkat çekildi.

"Tüm evlatlarımızın doyasıya güldüğü, özgürce hayal kurabildiği bir gelecek dileğiyle… Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı, milli egemenliğin ve çocuklarımızın umut dolu yarınlarının simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" notuyla yayımlanan videoda şu ifadelere yer verildi:

"Bu ülkede bazı çocuklar çocukluğun ne demek olduğunu hiç bilmeden büyür. Eşitsizliğin yükü en çok çocukların sırtına biner. Kimi oyunun neşesini değil hayatın yükünü büyütür. Kimi duyulmaz görülmez sessizliğe terk edilir. Kimi başını aç koyar yastığa ve bir tek çocuk bile o bayram sabahına sevinçle uyanamıyorsa eksiktir bayramlar. Oysa biliyoruz ki bu kara düzen kader değil. Bizim mücadelemiz her çocuğun doyasıya çocukluğunu yaşayabildiği bir ülke için. Mahrumiyetin değil fırsat eşitliğinin hakim olduğu bir ülke için. Çünkü cumhuriyet her çocuğun hayalini gerçekleştirme umududur. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımıza minnetle. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."