CHP duyurdu: Boykot listemiz hazır!
CHP lideri Özgür Özel, boykot listelerini açıklamış ve boykotyap.com sitesinin açılacağını duyurmuştu. CHP İletişim, söz konusu siteyi paylaştı ve çağrı yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı konuşmada boykot listelerini duyurmuş ve boykotyap.com sitesinin açılacağını açıklamıştı.
CHP İletişim sayfası "Boykot listemiz hazır!" notuyla paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:
"Tüketimden gelen hakkımızı kullanalım, bizi görmeyini biz de görmeyelim.
Boykot listemizi http://boykotyap.com’dan görebilir, siz de tanıdıklarınızı boykota davet edebilirsiniz."
Boykot listemiz hazır!— CHP İletişim (@CHP_iletisim) March 25, 2025
Tüketimden gelen hakkımızı kullanalım, bizi görmeyini biz de görmeyelim.
Boykot listemizi https://t.co/h9mUJCD5QH’dan görebilir, siz de tanıdıklarınızı boykota davet edebilirsiniz.#Boykot pic.twitter.com/8cqPIJ2JRr
Etiketler: #BOYKOT #boykotyap.com #CHP
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