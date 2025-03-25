Yayınlanma: 25.03.2025 - 20:07

Güncelleme: 25.03.2025 - 20:07

İdefix, Türkiye'nin ilk online kitap satış platformu olarak 1996 yılında hizmete girdi. Peki, İdefix kimin? İdefix neden boykot ediliyor?

İDEFİX KİMİN?

Idefix, Türkiye’nin ilk online kitap satış platformu olarak 1996’da hizmete başladı. Daha sonra 2023 Haziran ayı itibari ile moda, anne ve bebek, elektronik, süpermarket, kozmetik, spor, petshop, ev, yaşam ve outdoor gibi pek çok farklı kategoride ürün satışına başladı. Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş., İdefix markasının sahibi Elektronik Bilgi İletişim Hizmetleri Reklamcılık ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin tamamını satın aldı. Idefix, kitap ve CD satış ve dağıtımı yaparak 2012 yılında 24 milyon TL net satış gerçekleştirdi. Idefix daha sonra 440 milyon TL bedel ile 2018 yılında Turkuvaz Medya Grubu'na satıldı.

İDEFİX NEDEN BOYKOT EDİLİYOR?

Turkuvaz Medya Grubu'nun bir parçası olan idefix CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'merkez medya'nın tüm yurtta Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerini ve Saraçhane buluşmalarını vermemesi sebebiyle boykot listesinde yer aldı.