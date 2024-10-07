CHP Edirnekapı surları önünde basın açıklaması yaptı: ‘Kaybedecek tek bir kız kardeşimiz daha yok’

Yayınlanma: 07.10.2024 - 19:00

Güncelleme: 07.10.2024 - 19:00

Basın açıklamasında CHP Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Erdem Kara, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik konuşma yaptı. Burada toplanan yurttaşlar, "hükümet istifa" sloganları attı.

CHP’li Kara, “Bizi karanlık bir zihniyetin esiri etmek isteyenlerin yarattığı şiddet kültürü iki genç kadın arkadaşımızı, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’ı bizden kopardı. Onların kaybı sadece bireysel trajedi değil, bu yozlaşmış düzenin, kadını ötekileştiren, failleri ödüllendiren adaletsiz sistemin bir sonucudur. Failleri koruyan, suçu ödüllendiren bu sistemin karar alıcıları, en az suçlular kadar bu cinayetlerin sorumlusudur. Mağdurların suçlandığı, faillerin korunduğu bu sistem, başta kadınlar olmak üzere tüm gençlerin geleceğini tehdit ediyor. Kadın cinayetlerine karşı İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak ve 6284 sayılı kanunu uygulatmak için mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz” dedi.

UYUŞTURUCU TEHLİKESİ

Uyuşturucu tehlikesine dikkat çeken Kara, “Son 10 yılda uyuşturucuya bağlı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı yüzde 182 artarak 313 bin 416’e çıktı. Bu korkunç rakamlar, AKP iktidarının göz yummasıyla, ülkemizin ve gençlerin nasıl zehirlendiğini gözler önüne seriyor. Bu uyuşturucu çarkında en çok kadınlar ve çocuklar ezilmektedir. Kadını, çocuğu, hayvanı, doğayı değil, yalnızca kendisini koruyan bu iktidar tarihin en karanlık köşelerinde anılacak, toplum vicdanı tarafından asla affedilmeyecektir. Hep birlikte, omuz omuza bu düzeni değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

CHP’li Dursun ise, “Çocuğunu, gencini, kadınını yaşatmak istediğimiz bir geleceği, iki kız kardeşimiz eksik yaşamak zorunda bırakıldığımız için; Onları hayattan koparan vahşetin tanığı olduğumuz için üzüntü ve öfke doluyuz. Üzgün ve öfkeliyiz çünkü bu iki genç kadının vahşice katledildiği gün Beyoğlu’nda bir tacizin video kaydını ülkece izledik. Tacizciler serbest bırakıldı. Kamuoyu tepki verince tekrar gözaltına alındılar, tutuklandılar. Haberimiz olmasaydı, görmeseydik, duymasaydık, tepki vermeseydik, Başka tacizler ve belki de cinayetler için aramızda olmalarına göz mü yumulacaktı?” dedi.

“SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

“22 yıldır kadınların yaşamı her gün daha da zorlaştırılıyor” diyen Dursun, “Türkiye’de artık hepimiz açık konuşmalıyız ki kadınları korumayan bir hükümet ve yargı sistemi var. 6284’ü etkin uygulamaktan ve İstanbul Sözleşmesi’nden başka bir koruma kalkanı da yok. Kadınlar ve çocuklar tehlikede. Biz, bu düzene sessiz kalmayacağız. İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye de, 6284’ü uygula demeye de devam edeceğiz. Karanfil elden ele diyerek başlattığımız mücadelemizle, rastgele bir yere çiçek bıraksak bir kadın mezarına denk gelecek diyen kız kardeşlerime sesleniyorum: elinizde bir karanfil olsun, o karanfil varsa bir aradayız, o karanfille değiştireceğiz biz kendi geleceğimizi. Yeni bir mezara yer yok mücadelemizde. Kadınların ve çocukların güvende olduğu bir toplum düzenini sağlayana kadar durmayacağız. Çünkü kaybedecek tek bir kız kardeşimiz daha yok” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMET İSTİFA” SLOGANLARI

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ise, "Derhal bugünden itibaren bu mücadeleyi büyütmek toplumla ortaklaştırarak bu ülkeden bu iktidarı defetmek zorundayız. Kadınlarımızın, çocuklarımızın ve insanların mutluluğu için bu ülkenin tek kurtuluşu bu sorumlu iktidardan kurtulmaktır. Hepinizi bu mücadeleye davet ediyoruz" dedi. Açıklamanın ardından surlara karanfil bırakıldı.