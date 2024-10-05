Fatih’te öldürülen 2 kadından birinin ve öldüren Semih Çelik’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı
Fatih ve Eyüpsultan’da öldürülen 2 genç kadından birinin ve surlardan atlayarak intihar eden katili Semih Çelin'in cenazeleri aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı.
Fatih’te dün akşama doğru önce kendi evinde Ayşenur Halil’i (19) daha sonra Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner’i (19) öldüren Semih Çelik (19) ardından ise kendisini surlardan aşağıya atarak intihar etmişti.
Otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na getirilen cenazelerden Semih Çelik’in cenazesi gece geç saatlerde babası tarafından teslim alındı. Öldürülen kadınlardan Ayşenur Halil’i in cenazesi de ailesi tarafından gece saatlerinde teslim alındı.
İkbal Uzuner’in ise herhangi bir yakını veya aile üyesi öldürüldüğü günün gecesinde Adli Tıp Kurumu’na gelmedi.
Cenazelerin yapılacak işlemler sonrası defin işlemlerinin yapılması bekleniyor.
Etiketler: #eyüpsultan #kadın cinayetleri #Adli Tıp Kurumu
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