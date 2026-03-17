CHP Efeler İlçe Örgütü'nden Ömer Günel için kurulan 'Adalet ve Dayanışma Çadırı'na destek

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasının ardından kent merkezinde kurulan Adalet ve Dayanışma Çadırı ziyaret edilmeye devam ediyor. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler İlçe Örgütü üyeleri çadırı ziyaret etti.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda kurulan çadırın, gün boyunca çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildiği belirtildi. Ziyarete katılan partililer, Başkan Günel’e destek mesajlarını iletti.

CHP Efeler İlçe Örgütü Başkanı Kaan Erçetin, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, sürecin takipçisi olacaklarını ifade ederek, Günel’e desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Ömer Günel’in her zaman yanında olacaklarını belirten CHP Efeler İlçe Örgütü Başkanı Kaan Erçetin, “Bu karanlığı hep beraber yırtıp, atacağız. Başkanımız Ömer Günel’e olan inancımız tam. Başkanımız Aydın’daki malum kişinin kurduğu siyasi bir kumpas nedeniyle bu süreci yaşadı. CHP olarak Ömer Günel başkanımızla kenetlenip, hep beraber bu sürecin üstesinden geleceğiz. Adalet ve Dayanışma Çadırı da artık Aydın’ın ve tüm Türkiye’nin dayanışma noktasıdır. Başkanımızı özgürlüğüne kavuşturup, tekrardan makamının başında görmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.