CHP, emekli maaşlarına zam için Meclis’te eyleme başladı: Meclis’te emekli nöbeti

CHP, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle emekli maaşlarında yüzde 12,19’luk artış olacağının açıklanması çıkması sonrası, maaşlara zam yapılması için eylem kararı aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin milletvekillerinin zam olana kadar Meclis’te nöbet tutacağını açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın bu kapsamda dün Meclis’teki muhalefet partilerini ziyaret ederek eylemlerine destek istedi. Günaydın; DEM Parti, Yeni Yol Grubu ve İYİ Parti’yi ziyaret etti. Partiler de CHP ile yaptıkları görüşmede eyleme destek mesajları verdi.

TBMM Genel Kurulu’nda Trafik Yasası’nda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifinin görüşüldüğünü anımsatan Günaydın, partilere ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, iktidara seslenerek “Trafik Kanununun görüşmelerini durdurun. Tek maddelik bir düzenlemeyle emeklilere insan onuruna yakışır bir maaş düzenlemesini getirin. Bunu yapmayacaksanız muhalefet bu konuda beraber davranmaya devam edecek. Getirmediğiniz sürece muhalefet birlikte davranmaya devam edecek” dedi. Günaydın, kendilerinin de daha önce en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması için yasa teklifi verdiklerini anımsattı ve bu teklifin gündeme alınabileceğini söyledi.

‘BİN LİRA İLE GELMEYİN’

Günaydın, TBMM Genel Kurulu’nun dünkü oturumu başlayınca bu hafta iktidar milletvekilleri Meclis çalışmalarına yeterince katılmadığı için Trafik Yasası’yla ilgili teklifin sadece üç maddesinin görüşülebildiğini belirtti. Bu yasa teklifinin görüşmelerine ara verilmesini talep eden Günaydın “16,5 milyon emeklimizin tamamı açlık, yoksulluk sınırı altında. Bu kabul edilemez. Bu çerçeveyi iktidar kabul etmediği sürece, diğer muhalefet partilerinin desteğiyle Meclis’i terk etmeme eylemi sürdüreceğiz” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de “Emekliler kan ağlıyor, bu maaşa isyan ediyor. Kalkıp bizim karşımıza bin, iki bin lirayla gelmeyin. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalı. Bin lirayla emeklinin gözünü boyamaya çalışırsanız bizden bir destek almayacaksınız” ifadelerini kullandı. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise, bu çağrılara karşı bir yanıt vermedi.

AKP ZAMMI ‘İNŞALLAHA’ BIRAKTI

CHP, emeklilerin sorunlarının araştırılması için araştırma önergesi verdi. Önerge aleyhine söz alan AKP’li İsmail Güneş “Emeklilerimizin hangi şartlarda yaşadığını biliyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde en iyi hayat şartlarını sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Ekonomideki kötü gidişi koronavirüs salgınına, 6 Şubat depremlerine bağlayan Güneş “En düşük emekli aylığını 2025’te 16 bin 881 lira yaptık. Önümüzdeki günlerde yeni kanuni düzenlemeyle inşallah bunu yükselteceğiz. 2027 yılında depremin etkisinden de kurtulacağız. İnşallah emeklilerimize daha fazla iyileştirme yapacağız. Muhalefet partilerine sesleniyorum. İktidar olmak istiyorsanız emeklilerimize yerine getirmeyeceğiniz vaatlerde bulunmayın” ifadelerini kullandı. CHP’nin önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

CHP’LİLER HAFTA SONU DA NÖBETTE

CHP’nin nöbet eylemi kapsamında genel kurul salonunda 7/24 durmaya devam edeceği belirtildi. Bu kapsamda milletvekillerine 10 kişilik gruplar halinde nöbet listesi hazırlandığı ve hafta sonu da dahil olmak üzere vekillerin genel kurulda kalmaya devam edeceği öğrenildi. Öte yandan; CHP’nin görüşülmesi için çağrı yaptığı teklif, Özgür Özel’in de imzasıyla 30 Nisan 2025’te Meclis’e sunulmuştu. Teklif 1 Temmuz 2025’ten beri Meclis’in Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeyi bekliyor. Teklifte en düşük emekli maaşının asgari ücrete yükselmesi öngörülüyor.