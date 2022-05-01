CHP Gaziemir Gençlik Kolları'ndan ilginç protesto: ‘İŞÇİ ÖLDÜ’ cenazesi kaldırıldı!

01 Mayıs 2022 Pazar, 23:16

CHP Gaziemir Gençlik Kollar, yaşanan ekonomik krizde işçilerin yaşadığı zorlukları anlatmak için ilginç bir eylem gerçekleştirdi.

“İşçi Enflasyonun Altında Öldü” yazılı tabut taşıyan gençler yüksek enflasyona, fiyat artışlarına ve geçim maliyetinin artmasına tepki gösterdi.

Halkın yoğun ilgi ve destekleri ile Gaziemir Sevgi Yolu üzerinde omuzlarında taşıdıkları tabutu sonrasında Gaziemir meydana bırakan Gençlik Kolları üyeleri; tabutun etrafında oturarak sessizce oturarak eylemlerini sonlandırdı.

CHP Gaziemir Gençlik Örgütünün tabutlarının üzerine asmış oldukları ve sonrasında yurttaşlara dağıttıkları bildiri de şu ifadleri kullandılar:

1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününe işçi cinayetlerinin, toplu işten çıkarmaların, işçi intiharlarının ve yüksek enflasyonun gölgesinde buruk bir şekilde girdiklerini belirterek.

İşçi öldürüldü cenazesini kaldırmak biz gençlerin omuzlarına kaldı.

Covid-19 dönemi işsiz kalan vatandaşlarımız işsizliğin vermiş olduğu ağır darbeyi üzerlerinden atamadan bu seferde enflasyon yükünün altında ölüme terk edilmiştir.

Hükümetin yandaş kurumları haline gelen devlet kurullarının açıkladığı gerçeği yansıtmayan verilerin bile artık yüzde 90’ların altına inemediği bu günlerde hükümet işçiyi unutmuş ölümlerine terk etmişlerdir.

Açıklanan resmi sayılara göre ülkemizde sadece çalışanların yüzde 20’sinden azı sendika üyesidir. Baskı ve işten çıkarmalar ile sendika üyesi yaptırılmayan büyük çoğunluk haklarını savunmada yetersiz bırakılıyor ve yüksek enflasyon daha da altında kalarak açlığa mahkûm edilmektedir.

Ülkemizde gün yüzü görmeyen işçiler iş kazası adı altında daha 2022 yılının ilk 3 ayı içerisinde 350 işçi iş cinayetine kurban gitmiştir. Hayatını kaybeden işçilerin 96’sı sendika üyesi olmamakla birlikte çoğunluğu evli ve en az 1 çocuk sahibiydi. Bu rakamlar son 20 yılda her geçen sene artış göstererek 30 bini aşan sayılara varmıştır. Birçok iş dalında yasak olmasına rağmen çocuk işçi çalıştırılmaktadır. Her yıl 14 yaş altı sayısı yüzleri geçen çocuk işçiler hayatını kaybetmektedir.

Türkiye'de işçi sınıfı ölüme terk edilmiştir. Sigortasız çalışan milyonlar, çocuk yaşta çalıştırılan yüz binler, haklarını alamayan işçiler. Her yıl binlercesi intihara sürüklenen, iş cinayetine kurban edilen, yıldırılmış, çaresiz bırakılmış binlerce işçimize sesleniyoruz.

Saraylar saltanatlar çöker

Kan susar bir gün

Zulüm biter.

Menekşelerde açılır üstümüzde

Leylaklarda güler.

Bugünlerden geriye,

Bir yarına gidenler kalır