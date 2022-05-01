CHP Gaziemir Gençlik Kolları'ndan ilginç protesto: ‘İŞÇİ ÖLDÜ’ cenazesi kaldırıldı!
CHP Gaziemir Gençlik Kolları “İşçi Enflasyonun Altında Öldü” yazılı tabut taşıyarak yüksek enflasyon sonrası işçi maaşlarının geçim ücretinin altında kalmasına tepki gösterdi.
CHP Gaziemir Gençlik Kollar, yaşanan ekonomik krizde işçilerin yaşadığı zorlukları anlatmak için ilginç bir eylem gerçekleştirdi.
“İşçi Enflasyonun Altında Öldü” yazılı tabut taşıyan gençler yüksek enflasyona, fiyat artışlarına ve geçim maliyetinin artmasına tepki gösterdi.
Halkın yoğun ilgi ve destekleri ile Gaziemir Sevgi Yolu üzerinde omuzlarında taşıdıkları tabutu sonrasında Gaziemir meydana bırakan Gençlik Kolları üyeleri; tabutun etrafında oturarak sessizce oturarak eylemlerini sonlandırdı.
CHP Gaziemir Gençlik Örgütünün tabutlarının üzerine asmış oldukları ve sonrasında yurttaşlara dağıttıkları bildiri de şu ifadleri kullandılar:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününe işçi cinayetlerinin, toplu işten çıkarmaların, işçi intiharlarının ve yüksek enflasyonun gölgesinde buruk bir şekilde girdiklerini belirterek.
İşçi öldürüldü cenazesini kaldırmak biz gençlerin omuzlarına kaldı.
Covid-19 dönemi işsiz kalan vatandaşlarımız işsizliğin vermiş olduğu ağır darbeyi üzerlerinden atamadan bu seferde enflasyon yükünün altında ölüme terk edilmiştir.
Hükümetin yandaş kurumları haline gelen devlet kurullarının açıkladığı gerçeği yansıtmayan verilerin bile artık yüzde 90’ların altına inemediği bu günlerde hükümet işçiyi unutmuş ölümlerine terk etmişlerdir.
Açıklanan resmi sayılara göre ülkemizde sadece çalışanların yüzde 20’sinden azı sendika üyesidir. Baskı ve işten çıkarmalar ile sendika üyesi yaptırılmayan büyük çoğunluk haklarını savunmada yetersiz bırakılıyor ve yüksek enflasyon daha da altında kalarak açlığa mahkûm edilmektedir.
Ülkemizde gün yüzü görmeyen işçiler iş kazası adı altında daha 2022 yılının ilk 3 ayı içerisinde 350 işçi iş cinayetine kurban gitmiştir. Hayatını kaybeden işçilerin 96’sı sendika üyesi olmamakla birlikte çoğunluğu evli ve en az 1 çocuk sahibiydi. Bu rakamlar son 20 yılda her geçen sene artış göstererek 30 bini aşan sayılara varmıştır. Birçok iş dalında yasak olmasına rağmen çocuk işçi çalıştırılmaktadır. Her yıl 14 yaş altı sayısı yüzleri geçen çocuk işçiler hayatını kaybetmektedir.
Türkiye'de işçi sınıfı ölüme terk edilmiştir. Sigortasız çalışan milyonlar, çocuk yaşta çalıştırılan yüz binler, haklarını alamayan işçiler. Her yıl binlercesi intihara sürüklenen, iş cinayetine kurban edilen, yıldırılmış, çaresiz bırakılmış binlerce işçimize sesleniyoruz.
Saraylar saltanatlar çöker
Kan susar bir gün
Zulüm biter.
Menekşelerde açılır üstümüzde
Leylaklarda güler.
Bugünlerden geriye,
Bir yarına gidenler kalır
Video Haberler
- Yolcu treninin çarptığı traktör sürücüsü öldü
- 'Gidin evinizde oynayın'
- Bu çiçeği koparmanın cezası 110 bin TL
- Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Bayram tatili kabus oldu: Otomobil yan yattı, 4 yaralı
- polis memuru hayatını kaybetti
- Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
- Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Dikkat çeken 'Merkez Bankası' iddiası
- Bedelli askerlikte değişiklik!
- MB'nin dolar hamlesi ne anlama geliyor?
- Yeni Covid-19 dalgası geliyor!
- Suriyelilerden Türklere yardım
- Bordo mavili taraftarlarca yuhalandı
- THY uçağı acil iniş yaptı!
- 'Dangalak' demişti: Sert açıklama geldi
- Yasaklar altında 1 Mayıs...
- Mağazalara telefon numarasını verenler dikkat!