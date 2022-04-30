Asgari ücret enflasyon karşısında eridi: 'Asgari ücretlinin bayram sofrası boş kaldı'

30 Nisan 2022 Cumartesi, 12:30

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücretlilerin alım gücünde son bir yılda yaşanan değişimi gösteren bir araştırma yayınladı. Ağbaba, araştırmasında, geçen yılın nisan ve mayıs ayları ile bu yılın aynı aylarındaki alım gücünü karşılaştırdı. Buna göre; asgari ücretli bir çalışan, geçen seneye kıyasla temel gıda ürünlerini almakta zorlanıyor.

ASGARİ ÜCRETLİ KREDİ KARTINA BAĞIMLI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretlilerin son bir yıl içerisinde temel gıda ürünlerinin fiyatları karşısındaki alım gücünü hesapladı. Ağbaba, “Bu yıl işçiler, 1 Mayıs’ta hem işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlarken aynı zamanda Ramazan Bayramı’nı da karşılamaktadır. Açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretliler, en temel besin maddelerini karşılayabilmek için artık kredi kartlarına bağımlı olarak yaşamak zorunda kalıyor. Asgari ücretliler hem 1 Mayıs’ı hem de Ramazan Bayramı’nı açlık ve borç yükü altında karşılıyor” dedi.

ÜRÜN 2021 ASGARİ ÜCRET ALIM NİSAN-MAYIS 2022 ASGARİ ÜCRET ALIM NİSAN-MAYIS FARK( EKSİ) Ekmek 377 Adet. 332 Adet. 45 Adet. Et 47 Kg. 31 Kg. 16 Kg. Tavuk Eti 156 Kg. 101 Kg. 55 Kg. Margarin 182 Adet. 109 Adet. 73 Adet. Beyaz Peynir 97 Kg. 78 Kg. 19 Kg. Yumurta 3668 Adet. 2658 Adet. 1010 Adet. Nohut 313 Kg. 202 Kg. 111 Kg. Ayçiçek Yağı 166 Litre. 141 Litre 25 Litre. Makarna 487 Paket. 377 Paket. 110 Paket. Biber 487 Kg. 177 Kg. 310 Kg. Salatalık 627 Kg. 250 Kg. 377 Kg. Patates 1054 Kg. 708 Kg. 346 Kg. Domates 541 Kg. 283 Kg. 258 Kg. Şeker 470 paket. 354 Paket 116 Paket Un 543 Kg. 445 Kg. 98 Kg. Mercimek 241 Kg. 194 Kg. 47 Kg. Balık 61 Kg. 57 Kg. 4 Kg.

Kaynak; TÜİK Madde sepeti, son market ve hal fiyatları

YIL KREDİ KARTI BORCU İHTİYAÇ KREDİSİ BORCU 2021 YILSONU 215 MİLYAR TL 482 MİLYAR TL 2022 NİSAN 238,7 MİLYAR TL 498,7 MİLYAR TL SON 4 AY ARTIŞ 23,7 MİLYAR TL 16,7 MİLYAR TL

Kaynak; BDDK

"ASGARİ ÜCRETLİNİN BAYRAM SOFRASI BOŞ KALDI”

Asgari ücretlinin bayram sofrasının boş kaldığını belirten Ağbaba, “Açlık sınırının en az 1070 TL altında kalan asgari ücretli, bu yıl geçtiğimiz yıla göre temel besin maddelerini daha az alabilmektedir. Müjde diye sunulan yüzde 50 artışla 4 bin 253 TL’ye yükseltilen asgari ücret, geçtiğimiz yıl 2 bin 825 TL’nin alım gücü olarak kat be kat altında kaldı. Asgari ücretlinin geçtiğimiz bayrama göre ekmekteki kaybı ise en az 45 adet oldu” dedi.

"ET VE TAVUK TÜKETİMİ ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN HAYAL"

Özellikle et ve et ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarının asgari ücretlinin ve ailesinin bu ürünlere ulaşmasını imkânsız kaldığının altını çizen Ağbaba, şunları kaydetti:

“Artık gramla tüketilen bu ürünleri asgari ücretliler, market reyonlarında sadece uzaktan seyretmekle yetiniyor. Asgari ücretlinin bu bayramda sofrasındaki kaybı, geçen yıl göre tavukta en az 55 kilo olurken ette en az 16 kg olarak hesaplandı.

"SEBZE ÜRÜNLERİ DAHİ SOFRADA ARTIK LÜKS OLDU"

Asgari ücretliler, geçen yıla göre sofrasındaki en büyük kayıpları sebze ve meyve ürünlerinde yaşadı. Geçtiğimiz yıla göre asgari ücretlilerin salatalıktaki kaybı 377 kilo olurken kilosu 50 TL’ye kadar yükselen sivribiberde ise en az 310 kilo olarak hesaplandı. Yine asgari ücretlinin bu yılki bayram sofrasından en az 346 kilo patates ve 258 kilo domates eksildi. Asgari ücretlinin sofrasındaki kaybı, geçtiğimiz bayrama göre şekerde 116 kilo, makarna da ise 110 paket olarak hesaplandı.”

"ENFLASYON HER AY ARTARAK BİR ÖNCEKİ REKORU KIRIYOR"

Tüketicilerin toplamda 215 milyar TL olan 2021 yılsonu kredi kartı borçlarının nisan ayının ikinci haftası itibariyle 238 milyar 700 milyon TL’ye ulaştığını vurgulayan Ağbaba, şunları ifade etti:

“Yine 2021 yılsonu itibariyle 482 milyar 44 milyon TL olan tüketici kredileri, yılın ilk 4 ayında 498 milyar 775 milyon TL’ye ulaşmış oldu. Enflasyonun her ay artarak bir önceki ayın rekorunu kırması ile ücretli emekçilerin bankalara olan ihtiyaç ve kredi kartı borçları da aynı şekilde artmaktadır. Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan emekçiler, artık temel gereksinimlerini dahi karşılayabilmek için kredilere bağımlı hale gelmektedir. Emekçiler, bu yıl Ramazan Bayramı’nı geçtiğimiz yıla göre hem daha fazla aç kalarak hem de daha fazla borçlanarak karşılamaktadır.”