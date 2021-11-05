CHP Gençlik Kolları başkan adayı Gençosman Killik: Mirasına layık ol, geleceği kur

05 Kasım 2021 Cuma, 04:00

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı için pazar günü Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde kurultay yapılacak. Eski Konya Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, seçimlere tek aday olarak giriyor. Cumhuriyet’e konuşan Killik, Türkiye’de gençlerin liyakat, istihdam, eğitime ve sağlığa erişim, barınma, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim krizi, dijital dönüşüm gibi sorunları olduğunu belirterek, “Ne yazık ki bu konular konuşulmuyor. Daha çok iktidarın korku politikaları üzerine şekillenen baskıcı bir süreç içindeyiz. Biz, gençlerin gerçek sorunlarının konuşulduğu bir Türkiye’yi var ederek sorunlara kalıcı çözümler yaratmak istiyoruz” dedi. Toplumda ciddi bir değişim beklentisi olduğunu kaydeden Killik, “Bunun en çok karşılık bulduğu kesim AKP iktidarı dışında bir yönetim görmeyen Z kuşağı. Bizler onları anlıyor ve taleplerini duyuyoruz. Liyakat ve istihdam her yaş grubunun sorunu. Bugün TÜGVA belgeleriyle ortaya çıkanlar bize gösteriyor ki, birçok donanımlı ve eğitimli insanın geleceği belli bir kesim için hiçe sayılmış. Biz, gençlerin kendisini özgürce ifade ettiği, eğitimlerinin önyargı olmadan devlet tarafından değerlendirildiği bir yaşam düzeni istiyoruz” diye konuştu.

‘BU GÖREV HEPİMİZİN’

Gençlere çağrıda bulunan Killik, “Biz, gençlere ‘mirasına layık ol geleceği kur’ diyoruz. Cumhuriyet’in kurucu partisi olarak, gençlik örgütünün içinden başbakan çıkaran tarihimizle, adil bir Türkiye için verilen mücadeleden güç alıyoruz. Cumhuriyeti kuran iradenin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde bunları hayata geçirmek istiyoruz. Tüm gençliğimizi mücadelemize davet ediyoruz. Türkiye’yi daha iyi bir noktaya taşıma görevi hepimizin” ifadelerini kullandı.