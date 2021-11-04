CHP Genel Başkanı Başdanışmanı Kenan Nuhut'tan, boks federasyonu açıklaması

04 Kasım 2021 Perşembe, 12:04

Türkiye Boks Federasyonu’nda 3 Kasım'da yapılması planlanan seçim öncesi başkan adayı Selçuk Aydın’ın açtığı dava ile Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi ihtiyati tedbir kararı verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Başdanışmanı ve aynı zamanda Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Nuhut'un açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Boks Federasyonunun dün yapılması planlanan 5.Olağan Genel Kurulu, Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği tedbir kararıyla durdurulmuştur.

Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikle spor federasyonu başkan adaylarına getirilen genel kurul delegelerinin en az %15’inin yazılı teklifinin istenecek belgeler arasında sayılması ve adaylık başvuru ücreti konusu, Danıştay Onuncu Dairesinin 07/03/2016 tarih ve E:2012/9445, K:2016/1132 sayılı kararı ile 3289 sayılı Yasada yer alan spor federasyonu başkan adaylarının başvurusunu zorlaştırıcı şartların daha alt düzeyde normlarla getirilemeyeceği, yani başkan adaylığı başvurusunun normlar hiyerarşisinde daha alt düzeyde normlarla (yönetmelikle) zorlaştırılamayacağı gerekçesiyle iptal edilmiş, bu karara karşı yapılan temyiz ve karar düzeltme itirazları da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu denetiminden geçerek, 23.6.2021 tarihi itibarıyla kesinleşmiştir.

Anılan karar Spor Genel Müdürlüğüne 3 Eylül 2021 tarihinde de tebliğ edilmiştir. Bu tarih sonrası, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü sanki bu karardan haberdar değilmiş gibi 15.9.2021 tarih ve E-55713576-125.99-828839 sayılı ve Bakan Yardımcısı imzalı bir yazıyla, bir yandan federasyonlarca seçimlerin kanun, yönetmelik ve ana statünün amacına uygun bir şekilde geniş katılımlı olarak yapılmasının sağlanması istenmiş; devamında ise, ana statülerinde değişiklik yapmayan federasyonların başkan adaylarından, başvuru sırasında üyelerin en az %15'inin yazılı teklifi ile başvuru ücretinin, federasyonun ilgili hesabına yatırılması, ana statülerinde değişiklik yaparak üyelerin en az %15'inin yazılı teklifi ile başvuru ücretini kaldıran federasyonlarımız ise başkan adayı olmak için başvuruda bulunacakları, bu evrakların dışında istenilen diğer evraklarla başvuru yapabilecekleri belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, Anayasanın 138. maddesinde, "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez." hükmü bulunmaktadır. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere, mahkeme kararlarının geciktirilmesinin dahi yasaklandığı çok açık olup, aksi davranış Anayasa’yı ihlal suçu oluşturmaktadır.

Gönderilen yazıda, bir yandan kanuna uygun olarak işlem yapılması istenirken, bir yandan da Danıştay tarafından iptal edilen maddelere göre işlem yolunun açık bırakılması, en hafif tabirle iş bilmemezlikten başka bir şey değildir. Asliye Hukuk Mahkemelerine taşınan bu uyuşmazlıklar ile ilgili olarak pek çok spor federasyonunun genel kurulları iptal edilmekte ve adayların hak kayıpları oluşmaktadır. Bu anlamda yaşanan bu hukuk tanımazlığa mahkeme eliyle dur denilmiş olması elbette alkışlanması gereken bir karar olarak, kamuoyunca değerlendirilmelidir."