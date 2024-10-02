CHP Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı kavgada yaralandı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buldan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaca, birlikte alkol aldığı arkadaşıyla aralarında çıkan tartışmada bıçakla ağır yaralandı.
Denizli’nin Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde, CHP Buldan Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaca (26) bir grup arkadaşıyla birlikte gece alkol aldı.
Karaca’nın yanında bulunan arkadaşı M.B. ile aralarında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., yanında bulunan bıçakla Karaca’yı vücudunun farklı noktalarında defalarca yaraladı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karaca, ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra Denizli’ye sevk edilen Karaca’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından gözaltına alınan M.B.’nin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceğini öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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