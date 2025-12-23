CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın: ‘Kubilay'ın taşıdığı ruh millet iradesine sahip çıkan biz gençlerde’

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İzmir Menemen'de 95 yıl önce gericiler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Şevki Bey ve Bekçi Hasan Bey için Menemen Kubilay Yıldıztepe Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen programa katıldı.

Program kapsamında düzenlenen Demokrasi ve Özgürlük Korteji'ne; CHP Gençlik Kolları, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve yurttaşlar katılım sağladı.

"ASTEĞMEN KUBİLAY'DAN ALDIĞIMIZ BU ONURLU MİRASI YAŞATIYORUZ"

Şehitlik Anıtı’nda düzenlenen anma programında konuşan Aydın, Cumhuriyet’in kuruluş değerlerine ve gençliğin tarihsel rolüne dikkat çekti. Aydın, Cumhuriyet’in yolunu açanların karanlığa teslim olmayan, korkuya boyun eğmeyen ve akıl ile bilimi rehber edinenler olduğunu vurguladı.

"ASTEĞMEN KUBİLAY'IN TAŞIDIĞI RUH HALKIN İRADESİNE SAHİP ÇIKAN BİZ GENÇLERDE"

Konuşmasında siyasi gelişmelere değinen Aydın, tutuklamalara dikkat çekti. Asteğmen Kubilay’ın temsil ettiği ruhun bugün de yaşamaya devam ettiğini belirterek, bu mirasın adaleti savunanlarda, hukuksuzluğa itiraz edenlerde ve halkın iradesine sahip çıkanlarda vücut bulduğunu ifade etti.

Cem Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gençliğin gücünden korkuyorlar. Çünkü milletimizin iradesini yok saymak, gençliğin sesini kısmak istiyorlar. Bu yüzden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu, belediye başkanlarımızı ve yol arkadaşlarımızı aylardır hukuksuzca tutsak ediyorlar. Ancak şunu bilmiyorlar: Umutlu yarınlara inanan halkımızın umudunu tutsak edemezler. Er ya da geç bu zulüm bitecek. Ve bu zulmü biz bitireceğiz."