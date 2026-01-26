Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP Gençlik Kolları 'Nihilist Penguen' akımına katıldı

26.01.2026 16:23:00
Haber Merkezi
CHP Gençlik Kolları, sosyal medyada gündem haline gelen 'Nihilist Penguen' akımına katıldı. "Aralarından bazıları bu yolda yürümeyi tercih etti ama neden? Çünkü kurtarılmayı bekleyen koca bir memleket var" ifadeleri kullanıldı.

2007 tarihli bir belgeselden kesit olan ve "Nihilist Penguen" olarak anılan sahne, yıllar sonra bambaşka bir bağlamda yeniden gündeme geldi. 

Sosyal medyada konu hakkında birçok video dolaşıma girdi, paylaşımlar yapıldı.

CHP DE AKIMA DAHİL OLDU

CHP Gençlik Kolları'nın X hesabından, "Aralarından bazıları bu yolda yürümeyi tercih etti ama neden? Çünkü kurtarılmayı bekleyen koca bir memleket var" paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda yapay zeka ile oluşturulmuş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve penguene yer verildi.

İşte o video:

