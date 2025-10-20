CHP Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında fezleke düzenlendi

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın katıldığı bazı ihaleler gerekçe gösterilerek düzenlenen bir dizi operasyon kapsamında yaklaşık 10 aydır süren soruşturma bugün tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, “Seyhan Belediyesi'nde suç örgütüne ait firmaların aldığı ihaleler kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, Oya Tekin’ in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verdiği” iddia edildi.

İddianamede, Burhanettin Bulut'un milletvekili olması nedeniyle hakkında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği bilgisi yer aldı.

İddianamede CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat hakkında ise “2024 yılı yerel seçimlerinden önce Ekrem İmamoğlu'nun verdiği talimat üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri, Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyelerinde yüklenicilik yapan firma sahiplerinden 'seçim için destek' adı altında para toplayan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a 5 milyon lira rüşvet verdiği" iddiası yer aldı.

Karabat'ın da milletvekili olması nedeniyle hakkında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği kaydedildi.