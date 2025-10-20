Son dakika... 'Aziz İhsan Aktaş' iddianamesi tamamlandı: Belediye başkanlarına hapis istemi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasına göre, 'Aziz İhsan Aktaş' suç örgütü soruşturması kapsamında 40’ı tutuklu 200 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “resmî ve özel belgede sahtecilik”, “dolandırıcılık” ve “malvarlığı aklama” gibi suçlardan 20 Ekim 2025 tarihinde kamu davası açıldı.

İddianamede, şüpheli Aziz İhsan Aktaş’ın, "çıkar amaçlı bir suç örgütü kurduğu, yönettiği ve kamu ihalelerine fesat karıştırdığı" öne sürüldü.

AZİZ İHSAN AKTAŞ İÇİN 704 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede Aktaş hakkında;

42 farklı fiilden ihaleye fesat karıştırma (TCK 235),

4 fiilden edimin ifasına fesat karıştırma (TCK 236),

5 fiilden resmî belgede sahtecilik (TCK 204),

21 fiilden özel belgede sahtecilik (TCK 207),

10 fiilden rüşvet verme (TCK 252),

dolandırıcılık, malvarlığı aklama ve gerçeğe aykırı fatura düzenleme suçlarından cezalandırılması istendi.

Savcılık, Aktaş’ın suçtan elde ettiği malvarlıklarının da müsadere edilmesini (el konulmasını) talep etti. Aktaş hakkında 270 yıldan 704 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

6 BELEDİYE BAŞKANINA 'RÜŞVET VE FESAT' SUÇLAMASI

İddianamede birçok belediye başkanına da suçlama yöneltildi.

Buna göre;

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, iki ayrı ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet almakla,

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, iki ihaleye fesat karıştırmak ve iki özel belgede sahtecilik yapmakla,

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, rüşvet almakla,

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, rüşvet almakla,

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, rüşvet almakla,

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, rüşvet almakla,

AKPOLAT'A 26 AYRI 'İHALEYE FESAT' SUÇLAMASI

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise suç örgütüne üye olma, 26 ayrı ihaleye fesat karıştırma, resmî ve özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık, rüşvet alma, malvarlığı aklama ve haksız mal edinme suçlarından sorumlu tutuldu. Akpolat hakkında toplamda 159 yıldan 415 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılık, Akpolat’ın da suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsaderesini istedi.

İddianamenin kabul edilmesi hâlinde, 200 sanık hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama süreci başlayacak.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANINA 18 YILA KADAR CEZA İSTENDİ

İddianamede, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya’nın, “İhaleye fesat karıştırma” ve “Rüşvet alma” suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi.

ADANA VE ADIYAMAN BAŞKANLARINA 12’ŞER YIL CEZA İSTEMİ

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ise “Rüşvet alma” suçundan 4’er yıldan 12’şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖZER'E 9 YIL İSTENDİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “İhaleye fesat karıştırma” ve “Özel belgede sahtecilik” suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi talep edildi.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANININ DOSYASI AYRILDI

31 Mayıs’tan beri tutuklu olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin dosyası iddianameyle birlikte ayrıldı. Soruşturma ayrıca yürütülüyor. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi 2 hafta değerlendirme süreci bulunuyor.

İMAMOĞLU'NUN ADI DA GEÇTİ

578 sayfalık iddianamede Silivri'de tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adının da birçok kez geçtiği görüldü.

İddianamede, "Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu" ve "Ekrem İmamoğlu suç örgütü" ifadeleri dikkat çekti.

Aynı iddianamede, belediye başkanlarının tutuklu yargılanmasına rağmen tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş için de "suç örgütü lideri" ifadeleri kullanıldı.

ÖZGÜR KARABAT VE BURHANETTİN BULUT HAKKINDA FEZLEKE

İddianamede CHP Milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut'un rüşvet aldığı öne sürüldü. İki milletvekili hakkında fezleke düzenlendi. Fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI'NIN KARDEŞİ DE YER ALDI

Operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş da “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla iddianamede yer aldı.

İKİ GİZLİ TANIĞIN İFADELERİNE YER VERİLDİ

İddianamede "Yaprak" ve "XYZ49QP" kod adlı iki gizli tanığın ifadelerine yer verildiği görüldü.

İddianamesi yakında çıkması beklenen İBB soruşturmasında ise Meşe, Ladin, Çınar, Doğan (1.dalga) Kartal, Şahin, Rüzgar (2.dalga) ve Gürgen (4.dalga) olmak üzere şimdiye kadar 8 gizli tanık ifadesine başvurulduğu ifade tutanaklarına yansımıştı.