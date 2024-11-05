CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Batman'da baygınlık geçirdi!

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Batman'da kayyum atamalarına karşı yaptığı açıklama sonrası baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan Zeybek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Batman'da baygınlık geçirdi!
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İHA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 16:15

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesi'ne kayyum atanması ve Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alınmasının yankıları sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve partililer, Batman'da DEM Partililer ile bir araya gelerek, belediyeye kayyum atanması ile ilgili açıklamada bulundu.

Gülistan Caddesi'nde yapılan açıklamanın ardından Zeybek, fenalaşarak yere yığıldı. Partililer tarafından ticari taksiye bindirilen Zeybek hastaneye kaldırıldı. Zeybek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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