CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: ‘O dönemde de kandırılmadım’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen hakkında “21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı” kitapçığında “cumhurbaşkanına hakaret” suçu işlediği öne sürülerek iddianame hazırlanmıştı. Gökçen, davada yaptığı savunmada "İktidar partisinin mensupları, ellerinde tüm devlet bilgisi olmasına rağmen daha sonra kandırıldıklarını ifade etti. Ben ise 18-19 yaşlarında bir genç olarak o dönemde bile kandırılmamıştım" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçu iddiasıyla açılan davada ilk savunmasını yaptı.
Gökçen, “Siyasete 2010 referandumunda ‘Hayır’ çalışmaları sırasında katıldım. O dönemde başbakan olan siyasetçi ve iktidar partisinin mensupları, ellerinde tüm devlet bilgisi olmasına rağmen daha sonra kandırıldıklarını ifade etti.
Ben ise 18-19 yaşlarında bir genç olarak o dönemde bile kandırılmamıştım” dedi. Soruşturma aşamasında ifadesinin dahi alınmadan hakkında iddianame düzenlenmesinin, savunma hakkının ihlali olduğuna işaret eden Gökçen, “Bu davada yanıtlanacak olan soru şu: Yalnızca Cumhur İttifakı mensupları mı özgürce konuşabilecek? Yalnızca onlar mı siyaset yapabilecek?” sorularını yöneltti. Duruşma, 29 Eylül’e ertelendi.
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