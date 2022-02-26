CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: ‘O dönemde de kandırılmadım’

26 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçu iddiasıyla açılan davada ilk savunmasını yaptı.

Gökçen, “Siyasete 2010 referandumunda ‘Hayır’ çalışmaları sırasında katıldım. O dönemde başbakan olan siyasetçi ve iktidar partisinin mensupları, ellerinde tüm devlet bilgisi olmasına rağmen daha sonra kandırıldıklarını ifade etti.

Ben ise 18-19 yaşlarında bir genç olarak o dönemde bile kandırılmamıştım” dedi. Soruşturma aşamasında ifadesinin dahi alınmadan hakkında iddianame düzenlenmesinin, savunma hakkının ihlali olduğuna işaret eden Gökçen, “Bu davada yanıtlanacak olan soru şu: Yalnızca Cumhur İttifakı mensupları mı özgürce konuşabilecek? Yalnızca onlar mı siyaset yapabilecek?” sorularını yöneltti. Duruşma, 29 Eylül’e ertelendi.