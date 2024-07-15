CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz'dan Eti Krom işçilerine destek ziyareti: Maden senin babanın malı mı?

Yayınlanma: 15.07.2024 - 10:29

Güncelleme: 15.07.2024 - 10:29

CHP heyeti, Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde Eti Krom A.Ş’ye ait maden ocaklarında çalışan işçilere grevlerinde destek olmak ve şirket yönetimiyle görüşmek için Elazığ’a geldi. İşçilerle görüştükten sonra açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Şirketin ortaklarından biri diyor ki, ‘madeni kapatırım’. Maden senin babanın malı mı? Maden devletin malı, devletin. O özelleştirme sürecinin içinde, o özelleştirme yapılırken sen madeni bir gün kapatacaksın canın istediğinde veya bu madeni kapatarak ben bu işçiyi hizaya getiririm diye düşünüyorsan çok beklersin” dedi.

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom Yıldırım A.Ş.’ye ait maden ocaklarında çalışan 350’den fazla maden işçisi, haklarının verilmediği gerekçesiyle iş bırakmıştı. Eti Krom A.Ş.’nin sahibi Ali Rıza Yıldırım’ın bir araya geldiği işçilere yönelik sözlerinin tepkiyle karşılanması sonrasında şirket yönetimi Eti Krom’u geçici süreliğine kapattığını, işçilerin ise ücretsiz izne çıkarıldığını duyurmuştu. Yaşanan bu olaylar sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve beraberindeki heyet, Eti Krom A.Ş.’ye ait maden sahalarında 14 gündür grev yapan işçilerle bir araya geldi. Burada işçi ve işçi temsilcileri ile bir araya gelen heyet, sorunları ve taleplerini dinledi.

"HAK ARAYIŞIMIZI TÜM ÜLKEYE DUYURACAĞIZ''

Eti Krom A.Ş.’nin sahibi Ali Rıza Yıldırım’ın işçilere sarf ettiği sözlerden rahatsız olduklarını belirten Gürsel Erol, şunları söyledi:

“Bir işletme kar amaçlı kurulur. Tabii ki yatırım yapar, tabii ki yatırımın karşılığında, hizmetinin karşılığında tabii ki para kazanacak. Burası ticari bir işletme, amacı para kazanmak. Ancak her şeye rağmen önceliği para kazanmak olmayacak. Para da kazanacak, işçi haklarına saygı da duyacak, işçisinin emeğini de verecek. Bunu dengeleyeceğiz. Bize göre bir taraf haklı bir taraf haksız değil. Bize göre hak edenin hakkını vermek her zaman yönetene, patrona düşer. Bugün burada sizlerle görüşmeler yapacağız zaten konuyu biliyoruz. Bizim bu ziyaretimiz diğer siyasetçilerin gelip 'merak etmeyin yanınızdayız' dediği gibi bir ziyaret değil. Genel Başkanımızın görevlendirdiği milletvekillerimizle bu sorunu ne yapıp edip çözeceğiz ve sizi mutlu huzurlu bir şekilde evlerinize göndereceğiz. Çözeceğiz, biz çözüm için buradayız. Ayrıca sizin bu hak arayışınızın, eyleminizin suistimal edilmemesi için buradayız."

"BU HAKLARI SÖKE SÖKE ALACAĞIZ''

İşçilerin büyük fedakarlıklarla çalıştıklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

“Biliyorsunuz Zonguldak’a emeğin başkenti denir. Yerin binlerce altında çalışan madenciler yeri gelir canını verir ama bir avuç kömür çıkarmak için, burada sizler krom çıkarmak için büyük fedakârlıklarla çalışıyorsunuz. Ancak bazen herkese yerini, haddini, hududunu bildirmek zorunda da kalıyorsunuz. Öyle bir olayın içindeyiz. Bir şirket önce kömür ithal ediyor, yurt dışından kömür getiriyor. Sonra ‘gemi de alayım’ diyor, sonra limanlar alıyor. Bu arada özelleştirmeden devletten kelepir olarak gübre fabrikası ve krom madenini alıyor ve servetine servet katıyor. Peki, bu servetini kazanmasına borçlu olduğu işçilere ne yapıyor, bu işçiler fedakârca çalışmalarının ardından bir ekonomik krizle karşılaştıklarında çocuklarına bir ayakkabı alabilmek için, çocuklarının boğazından bir lokma geçirebilmek için, yükselen bu enflasyon seviyesinin altında ezilmemek için haklı olarak ara zam talep ediyorlar. Yani işçi keyfinden bir sabah uyanıp ara zam talep edeyim, zenginliğime zenginlik katayım, varlığıma varlık katayım diye bir talepte bulunmuyor. Şirket yöneticileri, şirket sahipleri lüks ve şatafat içinde yaşayabilirler ama onlar için çalışan işçilerin hakkını verecekler. Biz bu hakları hep birlikte söke söke alacağız."

"MADEN SENİN BABANIN MALI MI?''

Maden ocaklarının kapatılmasına tepki gösteren Yavuzyılmaz, “Şirketin ortaklarından biri diyor ki, ‘madeni kapatırım’. Maden senin babanın malı mı? Maden devletin malı, devletin. O özelleştirme sürecinin içinde, o özelleştirme yapılırken, sen madeni bir gün kapatacaksın canın istediğinde veya bu madeni kapatarak ‘ben bu işçiyi hizaya getiririm’ diye düşünüyorsan çok beklersin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, milletvekilimizle ve Eti Krom işçileri olarak buradayız. Madeni kapatamazsın, işçilerinin anayasa hakkı olan sendika haklarını kullanmasına engel olmazsın. Anayasa’ya mı karşı çıkacaksın? İşçilerimiz bu haklarını kullanacaklar ve bu mücadele de sonunda başarıya ulaşacak. Eğer çok para kazandık bizim artık bu madeni çalıştırmaya ihtiyacımız yok diyorlarsa o zaman özelleştirmede ödedikleri 52 milyon doları alıp gitsinler. Böyle ‘yurt dışında, adalarda şirketimiz var şu kadar zenginiz burayı işletmeye mecburiyetimiz yok kapatırız’ diyerek burada işçilere karşı olan sorumluluklarınızdan kurtulamazsınız. Sizden büyük devlet var” ifadelerini kullandı.



