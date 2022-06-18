CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 85 milyon insanı, bir avuç oligarka, saray beslemesine hizmet ettiriyorlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “85 milyon insanı, bir avuç oligarka, saray beslemesine hizmet ettiriyorlar. Bu düzeni değiştirmeye geliyoruz” dedi.
Bugün, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 5 bin 250 işçiye yüzde 35-40 zam sağlayacak toplu iş sözleşmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle imzalandı.
Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabından; “85 milyon insanı, bir avuç oligarka, Saray beslemesine hizmet ettiriyorlar. Bu düzeni değiştirmeye geliyoruz” notuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda şunları söyledi:
“Şu anda Türkiye’de, izlenen ekonomi politikası ile 85 milyon insan bir avuç oligarka, saray beslemesine çalışıyor, 85 milyon insan. Yüz binler açlık sınırının altında. TÜİK’in önüne giderken, sadece işçinin hakkını savunmak için gitmedim; memurun hakkını savunmak için, emeklinin hakkını savunmak için, dul ve yetimin hakkını savunmak için, dul ve yetimin hakkını savunmak için… Dul ve yetimler ayda kaç lira aylık alıyorlar biliyor musunuz? Bazıları 80 lira, bazıları 150 lira, bazıları 250 lira… Bunlarda vicdan var mı?
Ama sorunu çözeceğiz, kararlıyım. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hangi baskıyı uygularlarsa uygulasınlar. Hangi tazminat davalarını açarlarsa açsınlar. Hangi şiddete başvururlarsa başvursunlar, asla hak aramak için yolumuzdan dönmeyeceğiz, asla.”
85 milyon insanı, bir avuç oligarka, Saray beslemesine hizmet ettiriyorlar. Bu düzeni değiştirmeye geliyoruz. pic.twitter.com/Ri5JEJJYqv— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 18, 2022
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