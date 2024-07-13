CHP Genel Başkanı Özel'den Şehit Astsubay Talay için taziye mesajı

Yayınlanma: 13.07.2024 - 17:55

Güncelleme: 13.07.2024 - 17:55

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlamasıyla şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuşumuz Bahadır Rıdvan Talay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.