CHP Genel Başkanı Özel'den Şehit Astsubay Talay için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için başsağlığı mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2024 - 17:55
CHP Genel Başkanı Özel'den Şehit Astsubay Talay için taziye mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlamasıyla şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuşumuz Bahadır Rıdvan Talay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.


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