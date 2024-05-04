CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü

Yayınlanma: 04.05.2024 - 12:28

Güncelleme: 04.05.2024 - 12:30

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşme trafiği devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Özel, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a ziyarette bulundu.

Özel ile Yavaş'ın görüşmesi Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binasında gerçekleşti.

'BEŞ BEYAZ' HEDİYESİ

Mansur Yavaş, Özel’e Ankara’nın 'beş beyazı' olarak tasvir edilen; Ankara tavşanı, Ankara balı, Ankara keçisi, Ankara kedisi ve Ankara güvercinini simgeleyen bir plaket hediye etti. Özel ise Yavaş’a seçimlerdeki başarısı adına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne yaptığı bağışın sertifikasını takdim etti.