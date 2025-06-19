Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Özel ve Özdağ ortak açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun tüm TBMM'de yaşanan gerilime dair yaptığı açıklamasına ilişkin konuştu.

Özel, "Müsavat Bey'in açıklamalarını takip ettim. Ben Meclis tarihinde grup başkanvekilliği yapan iki kişiden birisiyim. Dün akşam yaşananları dikkatlice sonradan izleme imkanım oldu. Meclis'te dün akşam zaman zaman yaşanan bir talihsiz Meclis iletişim kazası olmuş. Tekin Bingöl'ün Ermeni Soykırımı konusundaki tutumunun ne benden ne partimizden farklı olmadığı açıkça ortadadır" açıklamasında bulundu.

''23 YILDIR ARBADE YAŞANIYOR''

Özgür Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

''23 yıldır aynı arbede yaşanıyor. AKP zeytinlikleri ranta açmaya çalışıyor. Biz muhalefet olarak zeytin üreticisinin yanında duruyoruz. Meclis'te üzücü bir arbede yaşandı. Varank geldiğinde hep böyle oluyor. Varank geldi Meclis'te gerilim yaşandı.

Meclis'te böyle durumlarda bir arka oda var, oraya geçilir ve bu tip kazalar telafi ederler. Bu imkanın değerlendirilmesi mümkün olmamış. Bir cezalandırma olmuş, zaten fiilin onu gerektirdiği konusunda toplam mutabakat var.

Biz muhalefetin böyle meselelerden dolayı birbiriyle sürtüşme, sert dille cevap vermesini hiçbirimiz değil, bir kişiyi memnun edeceğini biliyoruz.

O kişide hepimize zulmeden kişidir. Dünü dün akşamda bırakmak lazım. CHP olarak biz bundan sonraki süreçte İYİ Parti'ye duyduğumuz saygıdan ötürü iyi ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Bizim muhalefetin birbirine düşmesine böyle bir süreçte hakkı yoktur.

Kimseye de CHP'nin ittifakının dışında kimlerle müttefikse biz tekiz demesinler biz Türkiye ittifakıyız. Yerel seçimden önce çok konuştuk.

Bizim karşımızda tek olan Türkiye'yi, cumhuriyeti kuran partinin ve son seçimlerin ve tüm anketlerin birinci partisinin dışında kendisini tutan birisi milleti dışlamış olur. Müsavat Bey hiç istemez, ben iyi niyetini kefilim''

DERVİŞOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Milletvekili George Aslan'ın "Talat Paşa heykeli tartışmasını" "Denizli Milletvekilimiz Yasin Öztürk Bey'i kınama cezasıyla cezalandırdılar. Burada da DEM, AK Parti ve CHP ortaklaştılar. Hepsi bir olabilir ama Türkiye'nin geleceği açısından biz tekiz. Divan Katibi arkadaşımız Sayın Yasin Öztürk'e kınama kararı veren TBMM'nin kararını tanımıyor ve kınıyorum. Ermeni diasporasının tezlerini Türkiye'ye taşımaktan imtina etmeyen bir zihniyete karşı sessiz kalıp, sükut eden Meclis Başkanı'na da artık milletvekili arkadaşlarımız kürsüye çıktığında da 'Sayın Başkan' diye hitap etmeyecekler" ifadelerini kullanmıştı.